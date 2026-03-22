AIC présente des plateformes d'infrastructure d'IA pour les centres de données d'IA de nouvelle génération au CloudFest 2026

Serveurs de calcul GPU et systèmes de stockage optimisés pour l'IA, conçus pour l'entraînement à l'IA, l'inférence et les charges de travail intensives en données

RUST, Allemagne, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- AIC Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage et de serveurs d'entreprise, présentera ses dernières plates-formes d'infrastructure d'IA au CloudFest 2026, qui se tiendra du 23 au 26 mars 2026 à Europa-Park, en Allemagne. Les visiteurs sont invités à découvrir les serveurs de calcul GPU et l'infrastructure de stockage de l'IA d'AIC au stand C05, conçus pour soutenir les centres de données modernes de l'IA et les environnements de calcul à haute performance.

La croissance rapide de l'IA transforme l'architecture des centres de données modernes. À mesure que les charges de travail d'IA s'étendent à tous les secteurs – des grands modèles de langage à l'inférence en temps réel – les organisations ont besoin d'une infrastructure capable de prendre en charge le calcul accéléré, le stockage à haut débit et le traitement de données massives. Lors du CloudFest 2026, AIC démontrera comment ses solutions d'infrastructure d'IA évolutives permettent aux entreprises et aux fournisseurs de cloud de déployer des plateformes hautes performances optimisées pour l'entraînement à l'IA, l'inférence et les charges de travail de calcul à haute performance (HPC).

« Les charges de travail d'IA redéfinissent la façon dont les centres de données modernes sont conçus », a déclaré Michael Liang, président du CA et PDG d'AIC. « Chez AIC, nous nous concentrons sur la fourniture de plateformes de calcul évolutives et d'infrastructures de stockage de l'IA qui permettent aux organisations de construire des centres de données d'IA de nouvelle génération et d'accélérer l'innovation. »

Sur le stand de l'AIC, les visiteurs auront l'occasion d'explorer plusieurs solutions technologiques clés :

Infrastructure de stockage optimisée par l'IA

Les plateformes de stockage d'IA d'AIC sont conçues pour les pipelines de données à haut débit et les ensembles de données d'IA à grande échelle. Construits avec des architectures évolutives et modulaires, ces systèmes permettent aux organisations de gérer efficacement les volumes de données en croissance rapide requis par les applications d'IA.

Serveurs de stockage à haute disponibilité

Les serveurs de stockage à deux nœuds d'AIC offrent une fiabilité de niveau professionnel et un fonctionnement continu pour les charges de travail critiques. Ces systèmes à haute disponibilité sont idéaux pour l'IA, le HPC et d'autres applications à forte intensité de données qui nécessitent un temps d'arrêt minimal.

Plateformes de serveurs GPU pour le calcul de l'IA

La plateforme de serveurs GPU haute performance d'AIC est conçue pour l'entraînement à l'IA, l'inférence de l'IA et les charges de travail HPC. Ces systèmes offrent des configurations flexibles et une densité de calcul élevée pour prendre en charge l'infrastructure informatique accélérée dans les environnements d'entreprise, de recherche et d'informatique en nuage.

Cartes mères de serveurs

AIC présentera également sa dernière carte mère AMD Zelus, conçue pour prendre en charge les charges de travail d'IA, les environnements HPC et le calcul à haute intensité de données. En outre, AIC propose une gamme complète de cartes mères de serveurs pour les déploiements de centres de données modernes.

En combinant des plateformes de calcul, des systèmes de stockage optimisés pour l'IA et des architectures d'infrastructure évolutives, l'AIC permet aux organisations de créer des environnements flexibles capables de prendre en charge la prochaine génération de charges de travail de centre de données pilotées par l'IA.

Les clients, les partenaires et les professionnels du secteur sont invités à visiter le stand C05 au CloudFest 2026 pour découvrir comment les solutions d'infrastructure d'AIC peuvent contribuer à accélérer l'adoption de l'IA et à alimenter l'avenir des centres de données intelligents.

À propos d'AIC Inc.

AIC Inc. est un leader mondial dans le domaine des serveurs et des solutions de stockage. Forte de 30 ans d'expertise dans le domaine des serveurs de stockage haute densité, des serveurs de stockage « barebone » et des ordinateurs haute performance, AIC s'est diversifiée dans le stockage pour l'IA et les appliances IA en périphérie, ce qui lui a valu une reconnaissance notable sur le marché pour ses produits de marque. Les capacités internes de conception, de fabrication et de validation de l'entreprise garantissent que les produits sont hautement flexibles et configurables pour répondre aux diverses exigences en matière de facteur de forme. L'AIC, dont le siège est à Taïwan, dispose de bureaux et de sites aux États-Unis, en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.aicipc.com ou nous contacter à l'adresse [email protected].