AID 2020 s'apprête à lancer de nouvelles activités et de nouvelles zones

SHANGHAI, le 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 2020 Shanghai International Exhibition of Senior Care, Rehabilitation Medicine and Healthcare (Salon professionnel des soins aux personnes âgées, de la rééducation et des soins de santé), également connue sous le nom d'AID se tiendra du 28 au 30 octobre 2020 dans les halls N1-N2 du Shanghai New International Expo Center. Le canal de pré-inscription des visiteurs est maintenant officiellement ouvert.

Le salon AID est organisé par le Bureau des affaires civiles de Shanghai, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international de Shanghai et Shanghai INTEX. Cette édition marquera le 20e anniversaire de la création de l'AID, et rassemblera sur une superficie de 30 000 mètres carrés pas moins de 300 entreprises dans les six catégories du salon, notamment les services de soins aux personnes âgées, les technologies d'assistance, la rééducation, les soins de vie, la gestion de la santé et les bâtiments habitables.

20e anniversaire • Activités spéciales

Pour célébrer le 20e anniversaire de l'AID, les organisateurs du salon prévoient une série d'activités spéciales pour exprimer leur gratitude aux exposants et aux visiteurs. Une cérémonie spéciale de remise de prix sera organisée pour rendre hommage aux entreprises, aux produits et aux services les plus exceptionnels, ainsi qu'aux personnes qui ont contribué de manière particulièrement significative à l'avancée et au développement du secteur.

20e anniversaire • Zones d'innovation

Le public aura également l'occasion d'explorer plusieurs nouveaux espaces d'exposition et de découvrir de nouveaux objets. En plus de l'espace d'exposition du concours annuel pour l'aide sociale et de l'espace d'exposition des technologies d'aide à la rééducation, l'AID s'étendra pour répondre aux besoins de notre époque et chercher à saisir concrètement les nouveaux défis sociaux tels que les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie du nouveau coronavirus, ainsi que les nouvelles opportunités offertes à la population, via notamment que le Programme pilote de location d'appareils de mobilité et d'assistance de Shanghai. Au total, quatre nouvelles zones d'exposition ont été créées, dont la zone des activités spéciales, la zone d'expérience dédiée à la location d'appareils de mobilité et d'assistance et la zone dédiée aux appareils de rééducation et d'assistance pour enfants.

20e anniversaire • Plateformes de conférence

L'un des piliers de l'AID au fil des ans a toujours été ses forums de haut niveau et ses réunions pionnières organisées parallèlement à l'exposition, lesquels permettent de prendre le pouls du secteur. Cette année, à l'occasion de l'AID 2020, les principaux forums du secteur, à savoir le Sommet international du secteur des services de soins aux personnes âgées en Chine, le Sommet du développement des institutions de soins aux personnes âgées en Chine et le Forum de jumelage du secteur des soins aux personnes âgées entre la Chine et le Japon, sont à nouveau présents. Des séminaires thématiques poussés ainsi que des visites guidées permettront au public de découvrir les dernières tendances et les dernières avancées qui marquent le secteur des soins aux personnes âgées en Chine.

