Aidan J. Sullivan: Xarja através dos olhos do sultão bin Ahmed Al Qasimi, o filho amado do emirado

XARJA, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A 7ª edição anual do Festival Internacional de Fotografia 'Xposure é marcada pela exposição "Xarja, pelo Sultão Al Qasimi", uma homenagem aos monumentos históricos e à incrível diversidade natural do emirado.



Poucas pessoas sabem que o sultão bin Ahmed Al Qasimi, vice-governante de Xarja e presidente do Conselho de Mídia de Xarja, é um fotógrafo entusiasta de viagens e da natureza há mais de 10 anos.

Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son

Al Qasimi é um fotógrafo apaixonado e seu trabalho está sendo apresentado no Festival Internacional de Fotografia 'Xposure, com a exposição "Xarja, pelo Sultão Al Qasimi".

Através de uma série de dez fotografias dos marcos culturais, da extraordinária arquitetura e das fantásticas paisagens naturais de Xarja, bin Ahmed Al Qasimi rende uma homenagem visual à cidade cuja história, beleza e diversidade o inspirou a pegar uma câmera e documentar tudo para o mundo ver.

Em uma conversa na Xposure em 2019, quando perguntei a bin Ahmed Al Qasimi quando ele teria uma exposição individual, ele respondeu que não tinha certeza.

Apenas quatro anos depois, aqui estamos, e eu estou muito impressionado com a enorme evolução de seu trabalho em um período de tempo tão curto.

A exposição apresenta uma série diversificada de imagens, desde as ricas florestas de manguezais de Kalba (fundamentais para o ecossistema marinho dos Emirados Árabes Unidos e do planeta) até os terrenos escarpados de Mleiha (patrimônio da UNESCO), incluindo amplas fotos aéreas dos arranha-céus ao longo da faixa litorânea de Al Majaz e uma foto da cidade oriental de Khorfakkan vista do céu, capturando lindamente o momento em que o solo da montanha encontra o mar. Cada foto manifesta os atributos únicos desta cidade.

A mais recente imagem da exposição do presidente do Conselho de Mídia de Xarja é uma fotografia, tirada no ano passado, do futurista centro cultural e social da cidade - a impressionante Casa da Sabedoria, que foi construída para ser um testemunho vivo da eleição da Xarja pela UNESCO como Capital Mundial do Livro em 2019-2020.

O profundo amor e admiração do sultão bin Ahmed Al Qasimi pelo lugar onde nasceu são evidentes e estão retratados de forma vívida nesta exposição, oferecendo aos entusiastas de fotografia e amantes da imagem uma oportunidade única de ver Xarja através de seus olhos.

O festival Xposure 2023, organizado pelo Departamento Governamental de Mídia de Xarja, é o maior festival de fotografia do mundo. O evento termina hoje (quarta-feira) no Centro de Exposições de Xarja.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002382/Sharjah_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002383/Sharjah_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002385/Sharjah_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002386/Sharjah_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002388/Sharjah_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002390/Sharjah_6.jpg

FONTE Sharjah Government Media Bureau

SOURCE Sharjah Government Media Bureau