Aidoc bringt sieben neue KI-Lösungen auf den Markt, um die Herausforderungen im europäischen Gesundheitswesen zu meistern

Die neuen CE-gekennzeichneten KI-Lösungen von Aidoc machen das Angebot des Unternehmens zu einem der umfassendsten in diesem Bereich und ermöglichen eine schnelle Versorgung der Patienten.

LONDON, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Heute hat Aidoc, ein führender Anbieter von KI im Gesundheitswesen, sieben neue KI-Lösungen auf dem europäischen Gesundheitsmarkt eingeführt. Diese Ergänzungen stellen eine bedeutende Erweiterung der preisgekrönten aiOS™-Plattform von Aidoc dar, die Radiologen und Pflegeteams bei Verdacht auf dringende Pathologien in medizinischen Bildern warnt und so eine schnelle Behandlung der Patienten gewährleistet.

Die neuen Algorithmen, die nun alle die CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte im Rahmen der MDR erhalten haben, umfassen vier Lösungen für die Benachrichtigung und Einstufung dringender Pathologien: Gefäßverschluss, Aortendissektion, vertebrale Kompressionsfrakturen und falsch positionierter Endotrachealtubus. Darüber hinaus gibt es drei neue Quantifizierungslösungen, die standardisierte quantitative Bewertungen von kardiovaskulären und neurologischen Erkrankungen ermöglichen: Mittellinienverschiebung, Koronararterienverkalkung und abdominale Aortenvermessung.

Mit dieser neuesten Version bietet die aiOS™-Plattform von Aidoc nun 26 für den europäischen Markt zugelassene KI-Lösungen, darunter 17 selbst entwickelte Algorithmen und weitere, die durch strategische Partnerschaften entwickelt wurden. Diese umfassende Suite von CE-gekennzeichneten klinischen KI-Lösungen wird über die Aidoc aiOS™-Plattform bereitgestellt und bietet eine nahtlose sowie einheitliche Benutzererfahrung. Zusammen mit Aidocs Funktionen zur Pflegekoordination und Patientennachsorge festigt dies Aidoc als führenden Anbieter von End-to-End-KI-Lösungen für das Gesundheitswesen.

„Die Gesundheitssysteme in Europa stehen vor großen Herausforderungen, da es immer mehr Patientenrückstände und Personalmangel gibt. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, heben wir die klinische KI auf die nächste Stufe, indem wir die Geschwindigkeit sowie den Umfang der Entwicklung und Implementierung neuer KI-Module erhöhen", so Alexander Boehmcker, VP Europe bei Aidoc. „Aidoc hat sich bereits als die führende klinische KI-Plattform etabliert. Mit der Einführung dieser neuen Lösungen haben wir unsere Fähigkeit erweitert, mehr Pathologien zu erkennen und wichtige Messungen mit unseren neuen Quantifizierungslösungen durchzuführen. In Verbindung mit der Fähigkeit unserer Plattform, Pflegeteams schnell zu aktivieren und eine solide Patientennachsorge zu gewährleisten, sind wir in der Lage, bessere Ergebnisse für Patienten und Anbieter zu erzielen. Ich bin besonders stolz darauf, dass nun alle unsere Aidoc-AI-Module nach der neuen MDR mit dem CE-Zeichen versehen sind."

Die KI-Plattform von Aidoc, die in ganz Europa in großem Umfang eingesetzt wird, ist bereits durch umfangreiche Belege für ihre Wirksamkeit bei der Bewältigung der Herausforderungen im europäischen Gesundheitswesen bestätigt. In einer kürzlich durchgeführten Studie, bei der die KI von Aidoc am niederländischen Krebsinstitut eingesetzt wurde, konnte die Wartezeit der Patienten auf die Meldung einer zufälligen Lungenembolie, einer häufigen Komorbidität bei Onkologiepatienten, um 98 % reduziert werden (1).

Darüber hinaus erleben Anbieter selbst die Vorteile der KI von Aidoc, wie die Umfrageergebnisse zeigen, die der führende Teleradiologieanbieter Reif & Möller auf dem Europäischen Radiologiekongress in Wien präsentierte. Diese Ergebnisse zeigten, dass 97 % der Teleradiologen nicht mehr ohne KI arbeiten wollen, wobei 85 % von einer höheren Arbeitszufriedenheit berichten, die direkt auf die Einführung der KI zurückzuführen ist (2).

Mit der Einführung dieser neuen KI-Lösungen unterstreicht Aidoc sein Engagement für die Unterstützung der überlasteten Gesundheitssysteme in Europa. Diese neueste Version, mit der bereits Millionen von Patientenscans pro Monat verarbeitet werden, unterstreicht das unermüdliche Engagement von Aidoc, Leistungserbringer mit hochmodernen Tools auszustatten, um bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen und positive Veränderungen im gesamten Gesundheitssektor zu bewirken.

Informationen zu Aidoc

Aidoc ist ein Pionier der klinischen KI. Wir konzentrieren uns darauf, Gesundheitsteams zu unterstützen und zu befähigen, die Behandlung von Patienten zu optimieren, was zu einer Verbesserung des wirtschaftlichen Nutzens sowie der klinischen Ergebnisse führt. Unsere klinisch erprobten KI-Lösungen beseitigen Silos, erhöhen die Effizienz sowie verbessern die Ergebnisse, indem sie wichtige Informationen genau dann und dort bereitstellen, wo Pflegeteams sie benötigen, und so zu sofortigen gemeinsamen Maßnahmen führen. Auf der Grundlage von Aidocs proprietärem aiOS™ analysieren und aggregieren wir medizinische Daten, um Pflegeteams in die Lage zu versetzen, das Unerwartete zu operationalisieren. Aidoc wird in mehr als 1000 medizinischen Zentren weltweit eingesetzt und ist Marktführer bei CE- und UKCA-gekennzeichneten Lösungen für klinische KI. Seine KI-basierten Lösungen decken 75 Prozent der Patientenpopulationen ab und ermöglichen Ärzten, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu treffen. Aidoc AI ist immer aktiv und läuft im Hintergrund, um den Vordergrund zu verändern.

Referenzen

1) Topff, L., Ranschaert, E.R., Bartels-Rutten, A., Negoita, A., Menezes, R., Beets-Tan, R.G. and Visser, J.J., 2023. Künstliche-Intelligenz-Tool zur Erkennung und Priorisierung der Arbeitsliste verkürzt die Zeit bis zur Diagnose einer zufälligen Lungenembolie beim CT. Radiologie: Cardiothoracic Imaging, 5(2), p.e220163.

2) Poster Nr. C-13783: KI im Routineeinsatz in Deutschland und Österreich – Welche Erfahrungen machen Teleradiologen? Torsten Bert Thomas Moeller; Dillingen / Deutschland

