Aidoc lance sept nouvelles solutions d'IA pour relever les défis de l'Europe en matière de soins de santé

LONDRES, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Aidoc, l'un des principaux fournisseurs d'IA dans le domaine de la santé, a présenté sept nouvelles solutions d'IA sur le marché européen de la santé. Ces ajouts marquent une expansion significative de la plateforme aiOS™ primée d'Aidoc, qui alerte les radiologues et les équipes de soins en cas de suspicion de pathologie urgente dans les images médicales, garantissant ainsi une prise en charge rapide des patients.

Les nouveaux algorithmes, qui ont maintenant tous obtenu le marquage CE pour les dispositifs médicaux dans le cadre du MDR, comprennent quatre solutions pour la notification et le criblage des pathologies urgentes : occlusion vasculaire, dissection aortique, fractures par compression vertébrale et tube endotrachéal mal positionné. En outre, trois nouvelles solutions de quantification fournissent des évaluations quantitatives standardisées des affections cardiovasculaires et neurologiques : déplacement de la ligne médiane, calcification de l'artère coronaire et mesure de l'aorte abdominale.

Avec cette dernière version, la plateforme aiOS™ d'Aidoc propose désormais 26 solutions d'IA approuvées pour le marché européen, dont 17 algorithmes développés en interne et d'autres développés dans le cadre de partenariats stratégiques. Cette suite complète de solutions d'IA clinique marquées CE est déployée via la plateforme Aidoc aiOS™, offrant une expérience utilisateur transparente et unifiée. Avec les fonctionnalités de coordination des soins et de suivi des patients d'Aidoc, cette approche consolide Aidoc en tant que premier fournisseur de solutions d'IA de bout en bout pour les soins de santé.

« Les systèmes de santé en Europe sont confrontés à de graves problèmes liés à l'augmentation du nombre de patients en attente de traitement et à la pénurie de personnel. Pour relever ces défis, nous faisons passer l'IA clinique au niveau supérieur en augmentant la vitesse et la portée du développement et de la mise en œuvre de nouveaux modules d'IA », déclare Alexander Boehmcker, vice-président pour l'Europe, Aidoc. « Aidoc s'est déjà imposé comme la première plateforme d'IA clinique. Avec le lancement de ces nouvelles solutions, nous avons augmenté notre capacité à signaler davantage de pathologies et à fournir des mesures importantes grâce à nos nouvelles solutions de quantification. Associée à la capacité de notre plateforme à activer rapidement les équipes de soins et à assurer un suivi rigoureux des patients, nous sommes en mesure d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients et les prestataires de soins. Je suis particulièrement fier que tous nos modules AI d'Aidoc soient désormais marqués CE conformément au nouveau MDR ».

La plateforme d'IA d'Aidoc, qui est largement déployée dans toute l'Europe, est déjà étayée par des preuves substantielles démontrant son efficacité à relever les défis de l'Europe en matière de soins de santé. Ainsi, une étude récente utilisant l'IA d'Aidoc à l'Institut néerlandais du cancer a fait état d'une réduction de 98 % des temps d'attente des patients pour la notification d'une embolie pulmonaire fortuite, une comorbidité fréquente chez les patients en oncologie (1).

En outre, les prestataires eux-mêmes ressentent les avantages de l'IA d'Aidoc, comme le montrent les résultats de l'enquête présentés par le principal prestataire de téléradiologie, Reif & Möller, lors du Congrès européen de radiologie à Vienne. Ces résultats ont révélé que 97 % des téléradiologues ne souhaitent plus travailler sans l'IA, et que 85 % d'entre eux font état d'une satisfaction professionnelle accrue directement attribuable à sa mise en œuvre (2).

L'introduction par Aidoc de ces nouvelles solutions d'intelligence artificielle souligne sa volonté de soutenir les systèmes de santé européens qui sont soumis à des contraintes excessives. Traitant déjà des millions de scans de patients chaque mois, cette dernière version souligne l'engagement inébranlable d'Aidoc à équiper les prestataires d'outils de pointe pour garantir de meilleurs résultats pour les patients, en suscitant des changements positifs dans l'ensemble du secteur de la santé.

Aidoc est un pionnier de l'IA clinique. Nous nous efforçons d'aider les équipes de soins de santé à optimiser le traitement des patients, ce qui se traduit par une amélioration de la valeur économique et des résultats cliniques. Nos solutions d'IA cliniquement éprouvées éliminent les compartiments, augmentent l'efficacité et améliorent les résultats en fournissant des informations critiques au moment et à l'endroit où les équipes de soins en ont besoin, ce qui conduit à une action collective immédiate. Construit sur l'aiOS™ propriétaire d'Aidoc, nous analysons et agrégeons les données médicales pour permettre aux équipes soignantes d'opérationnaliser l'inattendu. Utilisé dans plus de 1 000 centres médicaux dans le monde, Aidoc est un leader du marché des solutions d'IA clinique marquées CE et UKCA.

