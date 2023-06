AIIB saúda avaliação do governo canadense e inicia avaliação gerencial interna para garantir transparência

PEQUIM, 15 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) acolhe a avaliação anunciada pela vice-primeira ministra do Canadá e governadora do AIIB, Sra. Chrystia Freeland, em relação às acusações infundadas feitas pelo Sr. Bob Pickard, ex-diretor geral de comunicações do AIIB, após o anúncio de sua demissão ontem.

Ludger Schuknecht, vice-presidente e secretário corporativo, disse: "Damos as boas-vindas a esta avaliação e cooperaremos plenamente. A transparência é essencial para a confiança de nossos 106 membros, nossos pares multilaterais, nossos parceiros de desenvolvimento, nossa comunidade de organizações da sociedade civil e os cidadãos a quem servimos".

Nas últimas 24 horas, a Alta Administração tem trabalhado em estreita colaboração com o Conselho de Administração do AIIB para desenvolver uma resposta que demonstre transparência, mantenha a confiança no caráter multilateral do Banco e esteja alinhada com os altos padrões de governança do Banco.

Além de cooperar com seus colegas canadenses, o AIIB também conduzirá sua própria avaliação interna das circunstâncias envolvendo a renúncia de Bob Pickard e as alegações que ele fez. Esta avaliação gerencial será conduzida pelo Conselheiro Geral, Alberto Ninio. À margem da Reunião da Diretoria hoje, o Conselho de Diretores do AIIB se reuniu informalmente com a Administração e concordou em estabelecer um grupo de Diretores ao qual a Administração se reportará.

A avaliação será conduzida de acordo com os quadros e políticas de governança do banco, incluindo o Código de Conduta para Funcionários do Banco, os Regulamentos de Pessoal, a Política de Informação Pública e a Política de Privacidade de Dados Pessoais.

Sir Danny Alexander, vice-presidente de política e estratégia, disse: "Nosso banco é extremamente diversificado. Nossa equipe é composta por 65 nacionalidades diferentes e nossa participação global agora está com 106 membros. Nosso banco é multilateral em espírito, caráter e prática. Nosso sólido sistema de governança multilateral e liderança e equipe internacional garantem isso. Com uma associação tão diversificada quanto a do AIIB, uma estrutura de governança que incentiva a construção de consenso tem sido a pedra angular de nosso sucesso até o momento e no futuro".

O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) é um banco multilateral de desenvolvimento cuja missão é financiar a infraestrutura do amanhã, infraestrutura com sustentabilidade em seu núcleo. Iniciamos nossas operações em Pequim em janeiro de 2016 e, desde então, crescemos para 106 membros aprovados em todo o mundo. Somos capitalizados em USD 100 bilhões e classificados como triplo-A pelas principais agências internacionais de classificação de crédito. Em colaboração com parceiros, o AIIB atende às necessidades dos clientes, liberando novos capitais e investindo em infraestrutura que seja verde, habilitada para tecnologia e promova conectividade regional.

