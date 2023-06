AIIB verwelkomt Canadees onderzoek en start intern onderzoek om transparantie te garanderen

PEKING, 16 juni 2023 /PRNewswire/ -- De Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) verwelkomt het onderzoek dat is aangekondigd door de Canadese vicepremier en AIIB-gouverneur, mevr. Chrystia Freeland, over de ongegronde beschuldigingen van dhr. Bob Pickard, AIIB's voormalige Director General of Communications, na de aankondiging van zijn ontslag gisteren.

Ludger Schuknecht, Vice President en Corporate Secretary, zei: "We verwelkomen dit onderzoek en zullen volledig meewerken. Transparantie is essentieel voor het vertrouwen van onze 106 leden, onze multilaterale collega's, onze ontwikkelingspartners, onze gemeenschap van maatschappelijke organisaties en de burgers die we dienen."

De afgelopen 24 uur heeft het senior management nauw samengewerkt met de raad van bestuur van de AIIB om een antwoord op te stellen dat blijk geeft van transparantie, het vertrouwen in het multilaterale karakter van de bank aanhoudt en aansluit bij de hoge bestuursnormen van de bank.

Naast samenwerking met zijn Canadese tegenhangers zal AIIB ook zijn eigen interne beoordeling uitvoeren van de omstandigheden rond het ontslag van Bob Pickard en de beschuldigingen die hij heeft geuit. Deze beoordeling door de directie zal worden geleid door de General Counsel, Alberto Ninio. In de zijlijn van de Board Retreat van vandaag heeft de raad van directeurs van AIIB een informele ontmoeting gehad met het management en is overeengekomen om een groep van directeurs op te richten waaraan het management zal rapporteren.

De beoordeling zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bestuurskaders en het beleid van de bank, waaronder de Gedragscode voor bankpersoneel, het Personeelsreglement, het Beleid inzake openbare informatie en het Beleid inzake de privacy van persoonsgegevens.

Sir Danny Alexander, Vice President for Policy and Strategy, zei: "Onze bank is buitengewoon divers. Ons personeel bestaat uit 65 verschillende nationaliteiten en ons wereldwijde lidmaatschap staat nu op 106. Onze bank is veelzijdig in geest, karakter en praktijk. Ons robuuste veelzijdige bestuurssysteem en internationaal leiderschap en personeel zorgen hiervoor. Met een lidmaatschap zo divers als dat van AIIB is een bestuurskader dat consensusvorming stimuleert een hoeksteen van ons succes tot nu toe en in de toekomst."

De Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is een multlaterale ontwikkelingsbank met als missie het financieren van de infrastructuur voor morgen - infrastructuur met duurzaamheid als kern. We zijn in januari 2016 in Peking begonnen en zijn sindsdien uitgegroeid tot 106 goedgekeurde leden wereldwijd. We hebben een kapitaal van USD honderd miljard en hebben een Triple-A-rating van de grote internationale kredietbeoordelaars. In samenwerking met partners komt AIIB tegemoet aan de behoeften van klanten door nieuw kapitaal te ontgrendelen en te investeren in infrastructuur die groen is, technologie mogelijk maakt en regionale connectiviteit bevordert.

