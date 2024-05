Aily Labs dévoile l'agent Aily : la dernière innovation en matière d'application d'intelligence décisionnelle alimentée par l'IA pour les entreprises

L'agent Aily est une fonctionnalité supplémentaire de l'application mobile Aily Labs qui utilise l'IA agentive pour fournir des recommandations novatrices et personnalisées pour la prise de décisions des entreprises, agissant comme un conseiller personnel qui optimise les objectifs commerciaux en fonction des caractéristiques uniques de l'utilisateur ou du système

MUNICH, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aily Labs GmbH , pionnier d'une application d'intelligence décisionnelle alimentée par l'IA pour les entreprises internationales, a annoncé aujourd'hui le déploiement de l'agent Aily, la dernière fonctionnalité innovante désormais disponible via l'application mobile Aily Labs. L'agent Aily s'appuie sur l'IA agentive, qui fonctionne à partir d'objectifs commerciaux prédéfinis pour fournir des recommandations proactives et hyperpersonnalisées qui renforcent les prises de décision des entreprises. Contrairement aux chatbots alimentés par l'IA générative qui fonctionnent en réagissant à des invites et donnent des recommandations plus générales, l'agent Aily agit en tant que conseiller personnel capable d'analyser les caractéristiques uniques de l'utilisateur ou du système et d'identifier automatiquement les scénarios optimaux pour des objectifs commerciaux spécifiques, révolutionnant ainsi la portée des décisions qui peuvent être prises.

L'agent Aily est conçu avec une architecture flexible et modulaire qui pousse un peu plus loin les capacités existantes des grands modèles de langage (LLM) en percevant l'environnement en temps réel pour améliorer continuellement les performances et faire évoluer les cas d'utilisation des entreprises de l'augmentation de la décision alimentée par l'IA à l'automatisation de la décision. Pour les décisions complexes où plusieurs scénarios doivent être évalués par rapport à des objectifs à court et à long terme, l'agent Aily renforce les capacités humaines en prodiguant des conseils sur le scénario qui mènera le plus efficacement au résultat commercial souhaité. Il prend des décisions en tenant compte de l'ensemble de l'entreprise en fonction de la réalité et fournit de la valeur de manière cohérente et fiable tout en maintenant des mécanismes de contrôle. Le déploiement initial de l'agent Aily vise à soutenir les entreprises en optimisant la valeur de leur portefeuille.

« L'avenir de l'IA dans les entreprises dépendra de l'évolution de l'IA générative vers l'IA agentive, et désormais, avec l'agent Aily, nous donnons aux entreprises les moyens d'agir grâce à un conseiller entièrement intégré et alimenté par l'IA qui fournit des capacités de prise de décision personnalisées et proactives et qui va fondamentalement bouleverser les méthodes de travail », a déclaré Bianca Anghelina, fondatrice et directrice générale d'Aily Labs.

L'application Aily Labs est la première plateforme iOS d'intelligence décisionnelle qui fournit une solution d'IA évolutive pour toutes les activités de l'entreprise et transforme efficacement d'énormes volumes de données complexes, souvent cloisonnées, en recommandations personnalisées en temps réel, ce qui décuple la productivité de l'entreprise et génère de la croissance tout au long de la chaîne de valeur.

« Je suis très enthousiaste à l'idée que nous soyons l'une des premières applications d'intelligence décisionnelle à réunir l'IA traditionnelle et l'intelligence générale des LLM d'une manière qui crée un impact concret à grande échelle », a déclaré Adam Elwood, responsable de l'IA générative et de l'IA de R&D chez Aily Labs.

À propos d'Aily Labs

Aily Labs transforme les besoins des entreprises en cas d'utilisation de l'IA appliquée, en les intégrant dans une application facile à intégrer et simple à utiliser. Fondée en 2020, Aily Labs est une société de logiciels d'IA (ou AI SaaS) et a pour mission de transformer les méthodes de travail en donnant aux entreprises les moyens d'utiliser l'IA de manière significative. Aily Labs accélère les parcours numériques des grandes organisations mondiales, en s'appuyant sur une équipe expérimentée de spécialistes du numérique et de scientifiques des données. Pour plus d'informations, consultez le site ailylabs.com .

