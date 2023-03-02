AIMM举办首届多元化自有和定向媒体增长前沿活动

极具里程碑意义的行业活动汇聚了顶级国家品牌、媒体公司、买家及广告行业，以庆祝、凸显、吸引历史上代表性不足的媒体实体，并与其达成交易

洛杉矶2023年3月2日 /美通社/ -- ANA包容性和多元文化营销联盟（AIMM）今日宣布举行多元化自有和定向媒体增长前沿（Diverse Owned and Targeted Media GrowthFronts）活动，这是在纽约市DotDash Meredith总部举办的首届行业媒体前期活动。此次活动将多元化自有和定向媒体实体与买家和广告商汇聚一堂，为拥有视频、数字、印刷、音频和/或内容集成平台的黑人、西班牙裔、亚裔、原住民和LGBTQ+等媒体实体提高知名度和可及性。

AIMM与Media Framework和Standard Media Index合作的初步基准显示，目前最大媒体控股公司持有的媒体资金中有1.2%流向了以下细分市场的多元化自有和多元化定向媒体实体：黑人、西班牙裔、亚裔、原住民、残障人士和LGBTQ+。"增长前沿"是一项开创性的活动，将提高多元化自有和多元化定向媒体实体的知名度和可及性，为其提供一个与领先的国家品牌、媒体买家和广告商互动、交易的平台。AIMM的目标是：到2025年增长前沿活动举办时，将对多元化自有和定向媒体的投资增加到至少4%。

ANA AIMM增长面向多元化的自有和目标媒体参与者

ANA首席执行官Bob Liodice表示："此次活动有望改变行业的预期，缩小意向与行动之间的差距，并最终通过提供更多投资和公平性使行业变得更加强大。我们感谢我们杰出成员和赞助商给予的支持，是他们的热情促成了这一重要活动的实现。"

增长前沿小组讨论将由NGLmitu演员兼合伙人John Leguizamo和MSNBC主持人兼畅销作家Richard Lui主持。活动日程以联谊交流环节和一对一会谈为主，面向数十家广告商和40个多元化自有及定向媒体实体。这些一对一的介绍性会谈旨在公平对待所有媒体实体，并确保每家广告商与多家多元化自有和定向媒体实体会面，包括每个细分市场中的一家。增长前沿活动期间共安排了550多场单独会议，以便使所有40家不同的自有实体和定向实体均有机会进行展示、交易和沟通。本次活动还包括来自首席营销官和行业领袖的小组讨论，以及由著名变装艺术家Lagoona Bloo、Castrata和Peachez带来的表演。

活动得到了赞助商和AIMM成员的慷慨支持，其中包括宝洁、阳狮、塔吉特、威瑞森、DotDash Meredith、安海斯-布希、宏盟媒体集团、美国退休人员协会和尼尔森。

AIMM联合创始人Gilbert Davila表示："今天，我们很高兴能够聚焦40家多元化自有媒体实体和多元化定向媒体实体。这场革命性的活动使我们实现业务增长和市场公平性。而且，我们可以共同开始采取行动，和有可能与关键受众建立联系的广告商一起，优先考虑提升对多元化自有和多元化定向媒体实体的投资水平。"

通过提供全行业范围内的活动可及性，AIMM的核心目标是实现长期的公平性，并增加对多元化自有媒体和定向媒体的投资。根据Santiago Solutions Group和DMI-Consulting为AIMM提供的Nielsen Ad Intel数据分析，定向/地方性平台也证明了资金的增长，其中约14%的线性电视和广播广告资金用于通过这些平台覆盖所有多元化细分领域。

Fuse Media董事长兼首席执行官Miguel Roggero表示："作为面向多元文化受众的最大少数族裔媒体公司之一，Fuse Media的目标始终是打造一个多平台生态系统，让每个人都能看到自身代表性得到体现。我们感谢ANA和AIMM为我们的使命提供支持，并创造GrowthFronts等契机，帮助我们这样的媒体公司提高知名度和可及性。"

关于包容性和多元文化营销联盟（AIMM）

ANA的包容性和多元文化营销联盟（AIMM）成立于2016年，是多元文化和包容性营销和DEIB的主要代言人，由来自整个生态系统的200多名行业领导者共同提供支持，推进可行的变革，以推动当今多元化市场中所有各方的业务增长和公平性。如需了解更多信息，请访问www.anaaimm.net 。

ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

SOURCE ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)