LA AIM ORGANIZA SU PRIMER EVENTO DIVERSE OWNED AND TARGETED MEDIA GROWTHFRONTS A FIN DE AUMENTAR LA VISIBILIDAD, EL ACCESO Y LA EQUIDAD

El emblemático evento de la industria reúne a las principales marcas nacionales, empresas de medios, compradores y la industria de la publicidad para celebrar, destacar, contratar y negociar con entidades de medios históricamente subrepresentadas

LOS ÁNGELES, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) de la ANA anunció hoy su Diverse Owned and Targeted Media GrowthFronts, un evento inaugural en la industria de los medios organizado en la sede central de DotDash Meredith en la ciudad de Nueva York. El evento reúne a diversas entidades de medios dirigidos y de propiedad diversa con compradores y anunciantes, lo que aumenta la visibilidad y el acceso de las entidades de medios, incluidas las afroamericanas, hispanas, asiáticas, indígenas y LGBTQ+, que son propietarias de plataformas de integración de video, digital, impresa, audio o contenido.

Participantes del evento Diverse Owned and Targeted Media GrowthFronts organizado por la AIMM de la ANA

Una evaluación comparativa preliminar realizada por la AIMM en asociación con Media Framework and Standard Media Index releva que el 1.2 % de los dólares de los medios gestionados por las empresas de medios más grandes se destinan a entidades de medios dirigidas y de propiedad diversa que pertenecen a los siguientes segmentos: afroamericanos, hispanos, asiáticos, indígenas, personas con discapacidades y LGBTQ+. GrowthFronts, un evento innovador, aumentará la visibilidad y el acceso de las entidades de medios dirigidos y de propiedad diversa, y hará posible un escenario en el que pueden interactuar y realizar transacciones con marcas nacionales líderes, compradores de medios y anunciantes. El objetivo de la AIMM es aumentar la inversión en medios dirigidos y de propiedad al 4 % como mínimo para sus proyectos 2025.

"Este evento promete cambiar las expectativas de la industria, cerrando la brecha entre la intención y la acción y, en última instancia, fortaleciendo la industria al proporcionar más inversión y equidad", señaló Bob Liodice, director ejecutivo de la ANA. "Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros increíbles miembros y patrocinadores cuya pasión hizo posible este acontecimiento trascendental".

Las mesas de trabajo de GrowthFronts serán organizadas por John Leguizamo, actor y socio de NGLmitu y Richard Lui, presentador de MSNBC y autor de bestsellers. El programa del evento se centra en sesiones de networking y reuniones individuales para decenas de anunciantes y 40 entidades de medios dirigidos y de propiedad diversa. Estas reuniones introductorias individuales están diseñadas con el propósito de ser equitativas para todas las entidades de medios y garantizar que cada anunciante se reúna con varias entidades de medios dirigidos y de propiedad diversa, incluido uno de cada segmento. Se han programado más de 550 reuniones individuales durante GrowthFronts para que las 40 entidades dirigidas y de propiedad diversa puedan exponer, realizar transacciones y conectarse. El evento también incluye mesas de trabajo dirigidos por CMO y líderes de la industria, así como presentaciones de los famosos artistas drag Lagoona Bloo, Castrata y Peachez.

Los patrocinadores y miembros de la AIMM, incluidos P&G, Publicis, Target, Verizon, DotDash Meredith, Anheuser-Busch, Omnicom Media Group, AARP y Nielsen, hacen posible la realización de este evento gracias a su generoso apoyo.

"Estamos encantados de destacar hoy a 40 entidades de medios dirigidos y de propiedad diversa", expresó Gilbert Davila, cofundador de la AIMM. "Este evento revolucionario nos permite lograr crecimiento comercial y equidad en el mercado, y juntos podemos comenzar a tomar medidas para priorizar mayores niveles de inversión en entidades de medios dirigidos y de propiedad con anunciantes que tienen el potencial de conectarse con audiencias críticas".

Al ofrecer acceso al evento a nivel de toda la industria, el objetivo principal de la AIMM es lograr la equidad a largo plazo y aumentar la inversión en medios dirigidos y de propiedad diversa. Esta mayor inversión también debe evidenciarse en plataformas focalizadas/endémicas donde se gasta alrededor del 14 % de los dólares de publicidad en radio y televisión para llegar a todos los segmentos diversos a través de esas plataformas, según un análisis de Santiago Solutions Group y un análisis de los datos de Nielsen Ad Intel realizado por DMI-Consulting para la AIMM.

"Como una de las compañías de medios de propiedad de minorías más grandes que apunta a una audiencia culturalmente diversa, el propósito de Fuse Media siempre ha sido crear un ecosistema multiplataforma donde todos puedan verse representados. Agradecemos a la ANA y a la AIMM por apoyar nuestra misión y por crear oportunidades, como las de GrowthFronts, para ayudar a aumentar la visibilidad y el acceso para las empresas de medios como la nuestra", expresó Miguel Roggero, presidente y director ejecutivo de Fuse Media.

Acerca de la Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

Fundada en 2016, la Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) de la ANA es la voz líder en marketing multicultural e inclusivo y DEIB, impulsada por un colectivo de más de 200 líderes de la industria provenientes de todo el ecosistema, que promueve un cambio factible que busca impulsar el crecimiento comercial y la equidad para todos en el diverso mercado actual. Para obtener más información, visite: www.anaaimm.net.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2012689/ANA_AIMM_GrowthFronts_Diverse_Owned_and_Targeted_Media_Participants_EMBARGOED.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1277647/ANA_AIMM_Logo.jpg

FUENTE ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

