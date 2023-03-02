AIMM 首辦「多元擁有與目標傳媒發展前沿」活動，以提高透明度、促進開放進入及宣揚平等

News provided by

ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

Mar 02, 2023, 11:39 ET

是次里程碑式的行業活動，吸引了全國頂尖品牌、傳媒企業、買家與廣告業界聚首一堂，為昔日代表性不足的傳媒實體高調發聲，與之互動交流，共同慶祝成功 

洛杉磯2023年3月3日 /美通社/ -- ANA 的 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM), 今日宣佈舉辦名為「多元擁有與目標傳媒發展前沿」的活動，於紐約市的 DotDash Meredith 總部舉行這場行業首創的傳媒公開活動。活動凝聚了擁有多元化及目標性的傳媒實體，與一眾買家及廣告商相聚一室，藉此提高他們的透明度和開放性；有份參與的傳媒實體包括名下擁有影片、數碼、印刷、音訊及/或內容整合平台的黑人、西班牙裔、亞裔、原住民及 LGBTQ+ 群體。

AIMM 與 Media Framework 及 Standard Media Index 攜手合作，標誌著一項基準初步誕生，並揭露了目前持有最大型傳媒的企業之中，有 1.2% 的傳媒資金正逐漸流向多元擁有及多元目標傳媒實體，其中涵蓋下列範疇：黑人、西班牙裔、亞裔、原住民、殘疾人士，以及 LGBTQ+ 群體。這項突破性的「發展前沿」(GrowthFronts) 活動，將有助提高多元擁有及多元目標傳媒實體的透明度及開放性，為他們提供與全國領先品牌、傳媒買家及廣告商互動交易的舞台。AIMM 的目標是在 2025 年的「發展前沿」之前，將其對多元擁有及目標傳媒的投資至少提高 4%。

Continue Reading
ANA AIMM 發展前沿多元擁有及目標傳媒參與者
ANA AIMM 發展前沿多元擁有及目標傳媒參與者
image001
image001

ANA 行政總裁 Bob Liodice 說道：「這次活動承諾改變行業的期望、填補意圖與實際行動之間的缺口，並最終提供更多投資與平等機遇，讓整個行業變得更強大。我們很感激一眾成員與贊助商的支持，正是他們的無比熱誠，方造就了這項里程碑式的活動。」

「發展前沿」小組委員會的討論，將由演員兼合作夥伴 John Leguizamo，以及 MSNBC 播音員兼暢銷作家 NGLmitu 和 Richard Lui 共同主持。活動日程主要為社交聯誼環節及單對單會面，安排了數十間廣告商及 40 間多元擁有及目標傳媒實體的代表見面。這些單對單的引薦會面旨在為所有傳媒實體提供平等機會，確保每間廣告商都能與若干多元擁有及目標傳媒實體見面，其中包括每個範疇各一間。「發展前沿」期間安排了超過 550 場單獨會面，讓全部 40 間多元擁有及目標實體均能呈現內容、充分交流及建立連繫。活動亦設 CMO 與行業領袖的小組討論會，另外還安排了變裝表演家 Lagoona Bloo、Castrata 和 Peachez 登場獻技。

贊助商與 AIMM 成員包括：P&G、Publicis、Target、Verizon、DotDash Meredith、Anheuser-Busch、Omnicom Media Group、AARP 和 Nielsen，全賴他們的慷慨支持，這項活動方能辦成。

AIMM 聯合創辦人 Gilbert Davila 說道：「我們很高興今天邀請到四十間多元擁有及多元目標傳媒實體到場。這場革命性的活動讓我們在市場中實現業務增長及促進平等，只要我們齊心協力，便能開始採取行動，讓擁有連繫重要受眾群體之潛力的廣告商，優先投資於多元擁有及多元目標傳媒實體。」

透過廣邀全行參與是次盛會，AIMM 的核心目標是達致長遠的平等，以及增加對多元擁有及目標傳媒的投資。根據 Santiago Solutions Group 和 DMI-Consulting 為 AIMM 進行的 Nielsen 廣告情報數據分析指出，這些投資金額的增加應能反映於目標受眾/流行平台中，大約 14% 的傳統電視和廣播電台廣告資金，將用於透過這些平台觸及全部這些多元群體。

Fuse Media 公司主席兼行政總裁 Miguel Roggero 說道：「作為以文化多元受眾為目標、並由少數族裔擁有的最大型傳媒公司之一，Fuse Media 一直以建立多平台生態系統為使命，讓所有人都能聽見代表他們的聲音。我們衷心感謝 ANA 和 AIMM 對我們這項使命的鼎力支持，感激他們締造出如「發展前沿」之類的機遇，協助像我們這樣的傳媒企業提高透明度和開放性。」

關於 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)
ANA 的 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) 成立於 2016 年，是多文化與共融市場及 DEIB 方面的領先之聲，由橫跨整個業態系統的逾 200 名行業領袖組成，致力推動可付諸行動的變革，在當今的多元市場環境中提升企業增長及促進平等機會。如要瞭解更多資訊，請瀏覽：www.anaaimm.net.

ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

SOURCE ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

Also from this source

LA AIM ORGANIZA SU PRIMER EVENTO DIVERSE OWNED AND TARGETED MEDIA GROWTHFRONTS A FIN DE AUMENTAR LA VISIBILIDAD, EL ACCESO Y LA EQUIDAD

AIMM举办首届多元化自有和定向媒体增长前沿活动

Explore

More news releases in similar topics