AIMM 首辦「多元擁有與目標傳媒發展前沿」活動，以提高透明度、促進開放進入及宣揚平等

是次里程碑式的行業活動,吸引了全國頂尖品牌、傳媒企業、買家與廣告業界聚首一堂,為昔日代表性不足的傳媒實體高調發聲,與之互動交流,共同慶祝成功

洛杉磯2023年3月3日 /美通社/ -- ANA 的 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM), 今日宣佈舉辦名為「多元擁有與目標傳媒發展前沿」的活動,於紐約市的 DotDash Meredith 總部舉行這場行業首創的傳媒公開活動。活動凝聚了擁有多元化及目標性的傳媒實體,與一眾買家及廣告商相聚一室,藉此提高他們的透明度和開放性;有份參與的傳媒實體包括名下擁有影片、數碼、印刷、音訊及/或內容整合平台的黑人、西班牙裔、亞裔、原住民及 LGBTQ+ 群體。

AIMM 與 Media Framework 及 Standard Media Index 攜手合作,標誌著一項基準初步誕生,並揭露了目前持有最大型傳媒的企業之中,有 1.2% 的傳媒資金正逐漸流向多元擁有及多元目標傳媒實體,其中涵蓋下列範疇:黑人、西班牙裔、亞裔、原住民、殘疾人士,以及 LGBTQ+ 群體。這項突破性的「發展前沿」(GrowthFronts) 活動,將有助提高多元擁有及多元目標傳媒實體的透明度及開放性,為他們提供與全國領先品牌、傳媒買家及廣告商互動交易的舞台。AIMM 的目標是在 2025 年的「發展前沿」之前,將其對多元擁有及目標傳媒的投資至少提高 4%。

ANA 行政總裁 Bob Liodice 說道:「這次活動承諾改變行業的期望、填補意圖與實際行動之間的缺口,並最終提供更多投資與平等機遇,讓整個行業變得更強大。我們很感激一眾成員與贊助商的支持,正是他們的無比熱誠,方造就了這項里程碑式的活動。」

「發展前沿」小組委員會的討論,將由演員兼合作夥伴 John Leguizamo,以及 MSNBC 播音員兼暢銷作家 NGLmitu 和 Richard Lui 共同主持。活動日程主要為社交聯誼環節及單對單會面,安排了數十間廣告商及 40 間多元擁有及目標傳媒實體的代表見面。這些單對單的引薦會面旨在為所有傳媒實體提供平等機會,確保每間廣告商都能與若干多元擁有及目標傳媒實體見面,其中包括每個範疇各一間。「發展前沿」期間安排了超過 550 場單獨會面,讓全部 40 間多元擁有及目標實體均能呈現內容、充分交流及建立連繫。活動亦設 CMO 與行業領袖的小組討論會,另外還安排了變裝表演家 Lagoona Bloo、Castrata 和 Peachez 登場獻技。

贊助商與 AIMM 成員包括:P&G、Publicis、Target、Verizon、DotDash Meredith、Anheuser-Busch、Omnicom Media Group、AARP 和 Nielsen,全賴他們的慷慨支持,這項活動方能辦成。

AIMM 聯合創辦人 Gilbert Davila 說道:「我們很高興今天邀請到四十間多元擁有及多元目標傳媒實體到場。這場革命性的活動讓我們在市場中實現業務增長及促進平等,只要我們齊心協力,便能開始採取行動,讓擁有連繫重要受眾群體之潛力的廣告商,優先投資於多元擁有及多元目標傳媒實體。」

透過廣邀全行參與是次盛會,AIMM 的核心目標是達致長遠的平等,以及增加對多元擁有及目標傳媒的投資。根據 Santiago Solutions Group 和 DMI-Consulting 為 AIMM 進行的 Nielsen 廣告情報數據分析指出,這些投資金額的增加應能反映於目標受眾/流行平台中,大約 14% 的傳統電視和廣播電台廣告資金,將用於透過這些平台觸及全部這些多元群體。

Fuse Media 公司主席兼行政總裁 Miguel Roggero 說道:「作為以文化多元受眾為目標、並由少數族裔擁有的最大型傳媒公司之一,Fuse Media 一直以建立多平台生態系統為使命,讓所有人都能聽見代表他們的聲音。我們衷心感謝 ANA 和 AIMM 對我們這項使命的鼎力支持,感激他們締造出如「發展前沿」之類的機遇,協助像我們這樣的傳媒企業提高透明度和開放性。」

關於 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

ANA 的 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) 成立於 2016 年,是多文化與共融市場及 DEIB 方面的領先之聲,由橫跨整個業態系統的逾 200 名行業領袖組成,致力推動可付諸行動的變革,在當今的多元市場環境中提升企業增長及促進平等機會。如要瞭解更多資訊,請瀏覽:www.anaaimm.net.

