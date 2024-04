AIP Capital annonce la formation de Phoenix Aviation Capital

Cette annonce fait suite à un changement dans l'actionnariat minoritaire d'AIP et à la novation d'un carnet de commandes de 30 appareils Boeing 737 MAX.

DUBLIN et STAMFORD, Connecticut, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- AIP Capital (« AIP »), une société mondiale de gestion et d'investissement d'actifs aéronautiques, a annoncé aujourd'hui la formation de Phoenix Aviation Capital (« Phoenix »), un bailleur d'avions à service complet qui se concentre sur le financement d'avions modernes à forte demande dans le monde entier.

Phoenix est détenue à 100 % par une société américaine d'assurance et de services financiers qui possède environ 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Dans le cadre de cette transaction, le propriétaire de Phoenix a également acquis une participation de 49 % dans AIP, l'équipe de direction d'AIP détenant toujours une majorité de 51 %. Aucun autre actionnaire n'est impliqué dans AIP.

Phoenix sera gérée exclusivement par AIP et bénéficiera de la vaste expérience de la société en matière d'aviation et de leadership, notamment grâce à Mathew Adamo, associé directeur chez AIP, qui siégera au conseil d'administration de Phoenix et sera directement impliqué dans l'orientation, l'exécution et la supervision de sa stratégie de croissance. AIP est actuellement composée de 20 professionnels basés à Dublin, en Irlande, et à Stamford, dans le Connecticut ; elle prévoit d'employer 25 professionnels d'ici mi-2024, soutenant ainsi davantage les exigences marketing et opérationnelles de Phoenix.

« Nous sommes ravis d'annoncer la création de Phoenix Aviation Capital, projet sur lequel notre équipe travaille depuis plusieurs mois », a commenté Mathew Adamo, associé directeur chez AIP. « La création de Phoenix représente une étape clé dans la mise en œuvre de notre stratégie visant à répondre aux besoins de flotte et de financement de nos clients aériens mondiaux tout au long des cycles de marché. »

Le portefeuille initial de Phoenix sera composé d'avions de nouvelle génération loués à long terme à une clientèle diversifiée de compagnies aériennes. Phoenix détient un accord définitif pour acquérir les droits, intérêts et obligations d'un portefeuille de 30 appareils 737-8 de 777 Partners. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés. Phoenix s'assurera également une croissance supplémentaire à long terme, grâce à des transactions de cession-bail avec des compagnies aériennes internationales ainsi qu'à l'acquisition d'autres sociétés de location d'avions.

À propos de Phoenix Aviation Capital

Phoenix Aviation Capital est un bailleur d'avions à service complet axé sur le financement d'avions modernes à forte demande, qui se consacre à répondre aux besoins de financement de ses clients dans le monde entier. Phoenix Aviation Capital est basée à Dublin et est gérée par AIP Capital, une société mondiale de gestion et d'investissement d'actifs aéronautiques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Phoenix Aviation Capital ou pour échanger avec les responsables de l'entreprise, veuillez contacter [email protected].

À propos d'AIP Capital

AIP Capital est un gestionnaire d'actifs d'aviation à service complet axé sur les opportunités dans le secteur de l'aviation. AIP Capital estime que sa structure de capital unique, ses relations et son approche pratique permettent à la société de fournir des solutions créatives et personnalisées aux compagnies aériennes et à d'autres contreparties tout au long des cycles de marché. Possédant des bureaux à Stamford et à Dublin, AIP est soutenue par une plateforme complète de professionnels des domaines de la finance et de la comptabilité, de la technique, du droit, de la gestion des risques et de la souscription.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur AIP Capital ou pour échanger avec les responsables de l'entreprise, veuillez contacter [email protected].

