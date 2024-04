AIP Capital kündigt die Gründung von Phoenix Aviation Capital an

Die Ankündigung folgt auf eine Änderung der Minderheitsbeteiligung an AIP und die Umschreibung eines Auftragsbuchs von 30 Boeing 737 MAX Flugzeugen.

DUBLIN und STAMFORD, Conn., 10. April 2024 /PRNewswire/ -- AIP Capital („AIP"), eine globale Vermögensverwaltungs- und Investmentgesellschaft für die Luftfahrt, gab heute die Gründung von Phoenix Aviation Capital („Phoenix") bekannt, einem Full-Service-Flugzeugleasinggeber, der sich auf die Finanzierung moderner, gefragter Flugzeuge weltweit konzentriert.

Phoenix befindet sich zu 100 % im Besitz einer US-amerikanischen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsholding mit einem verwalteten Vermögen von rund 11 Mrd. USD. Im Rahmen der Transaktion hat der Eigentümer von Phoenix auch einen Anteil von 49 % an AIP erworben, wobei das Managementteam von AIP weiterhin eine Mehrheit von 51 % hält. An AIP sind keine anderen Aktionäre beteiligt.

Phoenix wird ausschließlich von AIP verwaltet und profitiert von AIPs umfassender Erfahrung in der Luftfahrt und in der Unternehmensführung, einschließlich Mathew Adamo, geschäftsführender Partner bei AIP, der im Vorstand von Phoenix sitzen und direkt an der Führung, Ausführung und Überwachung der Wachstumsstrategie beteiligt sein wird. AIP besteht derzeit aus 20 Fachleuten in Dublin, Irland, und Stamford, Connecticut, und wird voraussichtlich bis Mitte 2024 25 Fachleute beschäftigen, um die Marketing- und Betriebsanforderungen von Phoenix weiter zu unterstützen.

„Wir freuen uns, die Gründung von Phoenix Aviation Capital bekannt zu geben, an der unser Team in den letzten Monaten gearbeitet hat", sagte Mathew Adamo, Managing Partner von AIP. „Die Gründung von Phoenix ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer Strategie, den Flotten- und Finanzierungsbedarf unserer globalen Airline-Kunden über alle Marktzyklen hinweg zu decken."

Das anfängliche Portfolio von Phoenix wird aus Flugzeugen der neuen Generation bestehen, die langfristig an einen diversifizierten Kundenstamm von Fluggesellschaften verleast werden. Phoenix hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb der Rechte, Anteile und Verpflichtungen an einem Portfolio von 30 737-8-Flugzeugen von 777 Partners getroffen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Phoenix wird auch zusätzliches, langfristiges Wachstum durch Sale-and-Leaseback-Transaktionen mit globalen Fluggesellschaften sowie durch Übernahmen von anderen Flugzeug-Leasinggesellschaften sichern.

Informationen zu Phoenix Aviation Capital

Phoenix Aviation Capital ist ein Full-Service-Flugzeugleasingunternehmen, das sich auf die Finanzierung moderner, gefragter Flugzeuge spezialisiert hat und den Finanzierungsbedarf seiner Fluglinienkunden weltweit erfüllt. Phoenix Aviation Capital hat seinen Sitz in Dublin und wird von AIP Capital verwaltet, einer globalen Vermögensverwaltungs- und Investmentgesellschaft für die Luftfahrt.

Informationen zu AIP Capital

AIP Capital ist ein Full-Service-Luftfahrt-Asset-Manager, der sich auf Chancen im Luftfahrtsektor konzentriert. AIP Capital ist davon überzeugt, dass seine einzigartige Kapitalstruktur, seine Beziehungen und sein praktischer Ansatz das Unternehmen in die Lage versetzen, kreative und maßgeschneiderte Lösungen für Fluggesellschaften und andere Kontrahenten über Marktzyklen hinweg anzubieten. Mit Niederlassungen in Stamford und Dublin wird AIP von einer umfassenden Plattform von Fachleuten aus den Bereichen Finanzen und Buchhaltung, Technik, Recht, Risikomanagement und Underwriting unterstützt.

