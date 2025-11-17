Aiper inaugure une nouvelle ère du nettoyage intelligent des piscines et du soin de l'eau à Piscina Barcelona 2025

BARCELONE, Espagne, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que les piscines entrent à leur tour dans l'écosystème de la maison intelligente, Aiper s'impose comme le leader du nettoyage et de la gestion de l'eau pilotés par l'IA. À l'occasion de Piscina Barcelona 2025, la marque présente ses dernières nouveautés — Scuba V3, Scuba N3 et EcoSurfer Senti — et démontre comment ses innovations rendent l'entretien des piscines plus intelligent, plus serein et plus fiable.

Nettoyage plus malin, sans effort, grâce à l'IA cognitive

Scuba V3: The World's 1st Cognitive AI-Powered Robotic Pool Cleaners

Scuba V3 et Scuba N3 sont les premiers robots nettoyeurs de piscine au monde propulsés par une IA cognitive. Grâce à l'« AI Patrol Cleaning », une caméra frontale identifie en quelques secondes plus de 20 types de débris et d'obstacles, puis ajuste dynamiquement ses trajectoires pour aller jusqu'à 10× plus vite que les systèmes traditionnels. En mode Cognitive AI Navium™, les robots planifient et exécutent automatiquement des cycles hebdomadaires en fonction de la taille du bassin, de la météo et de l'historique d'utilisation — éliminant toute intervention manuelle pour un entretien véritablement sans contrainte.

Avec son poids plume de 8,25 kg, il se manipule d'une seule main, tandis que la planification de trajectoire VisionPath™ Adaptive Path Planning combinée à la technologie vision IA et aux capteurs dToF (time-of-flight) garantit une couverture précise et une navigation fluide autour des obstacles. Le Scuba N3 est réservé aux magasins professionnels de piscine, tandis que le Scuba V3 est disponible sur l'ensemble des canaux.

Gestion de l'eau intelligente et sereine

EcoSurfer Senti franchit une nouvelle étape dans l'automatisation du soin de l'eau en surveillant en continu les paramètres clés du bassin, notamment le pH, la température, le chlore et l'ORP. Sa chambre chimique intelligente distribue automatiquement le bon dosage de pH et stocke les galets de chlore, assurant une eau saine, équilibrée et cristalline avec un minimum d'efforts. En alliant suivi en temps réel et automatisation intelligente, EcoSurfer Senti offre aux propriétaires une expérience de soin de l'eau fiable, connectée et réellement sans contrainte.

Déploiement commercial et partenariats stratégiques

Aiper renforce sa présence en Europe grâce à des partenariats avec des enseignes majeures telles que Leroy Merlin, Castorama, Hornbach, El Corte Inglés et Boulanger, élargissant ainsi sa couverture et sa disponibilité en magasin. Sa collaboration stratégique avec Fluidra reflète une vision commune : accélérer l'innovation dans l'industrie de la piscine et améliorer l'expérience des professionnels comme des particuliers, faisant progresser le nettoyage assisté par IA et la gestion intelligente de l'eau à l'échelle européenne. Parallèlement, le partenariat avec POOLCORP confirme la fiabilité et les performances des solutions Aiper, illustrant une technologie éprouvée et une forte reconnaissance sur le marché professionnel. En combinant innovation et exécution commerciale, Aiper poursuit sa vision : offrir partout un soin de la piscine intelligent, serein et fiable, adapté à la diversité des marchés et des canaux.

Téléchargez les visuels ici

Pour plus d'informations sur les produits Aiper, visitez aiper.com et suivez Aiper sur LinkedIn , Facebook , Instagram , Tik Tok , et X .

À propos d'Aiper

Aiper est un pionnier mondial du nettoyage de piscine sans fil et des solutions connectées pour l'extérieur. Portée par la vision « Bring Vacation Home », la marque aide les propriétaires à transformer leur jardin en véritable havre de détente grâce à des technologies innovantes et éco-efficientes. Ses produits primés — des robots de piscine aux solutions d'irrigation — ont été distingués par des récompenses internationales telles que le Red Dot Design Award, l'iF Design Award, les CES Innovation Awards (2023–2025) et l'IFA Innovation Honoree Award 2025.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824620/Piscina_Barcelona__key_visual.jpg