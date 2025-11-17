Aiper stellt auf der Piscina Barcelona 2025 neue intelligente Poolreiniger vor

BARCELONA, Spanien, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Aiper, der weltweit führende Anbieter von kabellosen Poolreinigungsrobotern präsentiert auf der Piscina 2025 in Barcelona seine neuesten Modelle Scuba V3, Scuba N3 und EcoSurfer Senti und zeigt, wie Innovationen eine intelligente und zuverlässige Pool- und Wasserpflege ermöglichen.

Kognitive KI für intelligentere und mühelose Poolreinigung

Scuba V3: The World's 1st Cognitive AI-Powered Robotic Pool Cleaners

Der Aiper Scuba V3 und Scuba N3 sind die weltweit ersten kognitiven, KI-gestützten Poolreinigungsroboter. Mithilfe von AI-Patrol-Cleaning identifiziert eine nach vorne gerichtete Kamera innerhalb von Sekunden über 20 Arten von Schmutz und Hindernissen und passt die Reinigungsrouten dynamisch an. Damit sind sie 10-mal schneller als herkömmliche Systeme. Im kognitiven KI-Navium™-Modus planen und führen die Roboter automatisch wöchentliche Reinigungspläne basierend auf der Poolgröße, dem Wetter und der Nutzungshistorie durch – ohne manuelles Eingreifen.

Das 8,25 Kilogramm leichte Design ermöglicht die Bedienung mit einer Hand, während VisionPath™ Adaptive-Path-Planning, KI-Vision und dToF-Sensoren kombiniert, um eine präzise Abdeckung und reibungslose Hindernisvermeidung zu gewährleisten. Der Scuba N3 ist exklusiv in professionellen Poolgeschäften, der Scuba V3 über alle Vertriebskanäle erhältlich.

Intelligente, sorgenfreie Wasserpflege- und Reinigung

Der EcoSurfer Senti ist ein automatisiertes System zur Wasserpflege das kontinuierlich zentrale Poolparameter wie pH-Wert, Temperatur, Chlor und ORP überwacht. Seine intelligente Chemikalienfach dosiert automatisch die richtige Menge an pH-Mitteln und speichert Chlortabletten, für klares Wasser mit minimalem Aufwand. Durch die Kombination von Echtzeitüberwachung und intelligenter Automatisierung bietet der EcoSurfer Senti Nutzenden eine zuverlässige und vernetzte Wasserpflege.

Wachstum der Vertriebskanäle und strategische Partnerschaften

Aiper stärkt seine Präsenz in Europa durch Partnerschaften mit führenden Einzelhändlern wie LeroyMerlin, Castorama, Hornbach, El Corte Inglés und Boulanger, und erweitert so seine Marktreichweite und die Verfügbarkeit. Auch die strategische Zusammenarbeit mit Fluidra und POOLCORP hat das Ziel, Innovationen in der Poolbranche zu beschleunigen und das Erlebnis sowohl für Fachleute als auch für Poolbesitzer:innen zu verbessern. So will das Unternehmen KI-gestützte Poolreinigung und intelligentes Wassermanagement in ganz Europa vorantreiben.

