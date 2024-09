Aiper révolutionne une nouvelle fois le nettoyage des piscines avec ses technologies de pointe exclusives OmniSense+™ et FlexiPath™

Disponibles début 2025, les nouveaux Scuba X1 et Scuba X1 Pro rejoignent la gamme primée Aiper avec une technologie d'algorithmes et de capteurs nouvellement brevetée pour offrir une propreté inégalée.

BERLIN, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Aiper, leader mondial des robots nettoyeurs de piscine sans fil, a présenté sa nouvelle série Scuba X à l'IFA Berlin 2024, incluant les modèles Scuba X1 et Scuba X1 Pro. Ces robots innovants, disponibles début 2025, intègrent des capteurs et des algorithmes intelligents récemment brevetés, permettant un nettoyage efficace pour toutes les formes de piscine.

Scuba X1 Pro : Le Nettoyeur de Piscine Intelligent et Sans Fil

Le Scuba X1 Pro se distingue comme le premier robot nettoyeur de piscine intelligent sans fil au monde, capable de s'adapter à diverses conditions grâce à sa technologie de cartographie avancée. Il offre une autonomie impressionnante de 180 minutes et propose quatre modes de nettoyage : sol, parois, ligne d'eau, et un mode combiné pour un nettoyage complet. Les trois modes intelligents – auto, éco et maximum – assurent une propreté impeccable. Équipé des technologies brevetées OmniSense+™ et FlexiPath™, le X1 Pro optimise les trajectoires de nettoyage, même pour les piscines avec des pentes et des plages immergées. Les utilisateurs peuvent suivre le parcours de nettoyage via l'application améliorée d'Aiper.

Scuba X1 : Un Nettoyage Personnalisé avec des Technologies de Pointe

Le Scuba X1, également dévoilé à l'IFA 2024, est conçu pour des piscines jusqu'à 195 m² et propose quatre modes de nettoyage : sol, parois, ligne d'eau, et un mode combiné. Sa technologie OmniSense™ utilise des capteurs sous-marins pour détecter et éviter les obstacles, protégeant ainsi les parois de la piscine. La technologie WavePath™ 3.0 assure une trajectoire de nettoyage précise, tandis que WaveLine™ 2.0 garantit un nettoyage efficace de la ligne d'eau. Le X1 est aussi équipé du dispositif de communication sous-marine à ultrasons HydroComm, permettant de changer de mode et de rappeler le robot à la ligne de flottaison en temps réel via l'application. L'appareil envoie des alertes instantanées en cas d'obstacles rencontrés au fond de la piscine et propose en option un système de surveillance de la qualité de l'eau, mesurant l'ORP, le pH, le TDS, les niveaux d'EC et la température de l'eau.

Lancement et Disponibilité

Les modèles Scuba X1 et X1 Pro seront lancés au premier trimestre 2025 et seront disponibles sur Aiper.com, Amazon, ainsi que chez les principaux détaillants.

À ne pas manquer

Les visiteurs de l'IFA 2024 peuvent découvrir les produits Aiper du vendredi 6 septembre au mardi 10 septembre sur le stand IFA 313, dans le hall 9 du parc des expositions Messe Berlin. Aiper participera également à Showstoppers @ IFA 2024 le jeudi 5 septembre.

À propos d'Aiper



Aiper est le premier créateur mondial de robots nettoyeurs de piscine sans fil . Sa mission est d'installer un air de vacances à la maison en incitant les propriétaires de piscine à transformer leur jardin en une oasis de détente, grâce à des solutions de nettoyage plus intelligentes. Chaque robot Aiper est garanti pour minimiser le temps et l'argent consacrés au nettoyage, offrant ainsi plus de temps pour profiter des moments de qualité avec les amis et la famille au bord de la piscine. Depuis son lancement, Aiper s'est imposée comme la marque de référence produisant les meilleurs robots nettoyeurs de piscine sans fil au monde. En 2023 et 2024, les produits Aiper ont été désignés lauréats des CES Innovations Awards.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2495703/Scuba_X1_Pro.jpg