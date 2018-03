Air China Limited communique ses résultats annuels pour 2017

Points saillants des activités

Le chiffre d'affaires a progressé de 7,71 % en glissement annuel pour atteindre 124,026 milliards de yuans

Les coûts d'exploitation ont progressé de 15,02 % en glissement annuel pour atteindre 112,270 milliards de yuans

Le bénéfice brut d'exploitation a progressé de 12,47 % en glissement annuel pour atteindre 11,486 milliards de yuans

Le bénéfice net a progressé de 11,38 % en glissement annuel pour atteindre 8,631 milliards de yuans

En 2017, le marché du transport aérien de passagers en Chine a continué d'afficher sa robustesse en termes de demande et d'offre, tandis que le marché des voyages à l'étranger a continué de progresser, le trafic international a connu une augmentation constante, et les activités liées au fret ont présenté des signes de reprise. L'efficience a augmenté de manière constante dans un contexte de déploiement agressif de capacités. Le groupe a misé sur les opportunités de marché en élargissant prudemment l'échelle de l'entreprise, en optimisant l'efficience, en stabilisant le niveau des revenus et en renforçant la gestion des coûts afin de consolider son avantage concurrentiel dans ses activités principales. Malgré des facteurs défavorables comme la hausse des prix du carburant, le groupe a affiché d'excellents résultats pour la période.

Points saillants financiers

En 2017, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 124,026 milliards de yuans, soit une progression de 7,71 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les recettes issues du transport aérien ont progressé de 7,53 % en glissement annuel pour atteindre 115,380 milliards de yuans. Les recettes issues des passagers aériens ont progressé de 6,19 %, tandis que les recettes issues du fret aérien ont progressé de 23,48 %. Et les autres bénéfices d'exploitation se sont élevés à 8,646 milliards de yuans, soit une progression de 10,19 % en glissement annuel.

Les coûts d'exploitation ont progressé de 15,02 % pour atteindre 112,270 milliards de yuans. Les coûts en carburant ont augmenté de 6,427 milliards de yuans en glissement annuel, soit une progression de 29,24 % par rapport à la même période de l'année dernière. Pendant la période, le groupe a réalisé des gains de change de 2,938 milliards de yuans.

En 2017, le bénéfice brut d'exploitation s'est élevé à 11,486 milliards de yuans, soit une progression en glissement annuel de 12,47 %. Le bénéfice net s'est élevé à 8,641 milliards de yuans, soit une progression en glissement annuel de 11,38 %. Le bénéfice net imputable aux actionnaires d'entreprises cotées en bourse s'est élevé à 7,244 milliards de yuans, soit une progression de 6,39 % en glissement annuel.

D'après le plan de distribution des bénéfices adopté par la société pour 2017, le conseil d'administration recommande l'affectation de 10 % du bénéfice net d'exploitation en tant que réserve de surplus légale, et de 10 % en tant que réserve de surplus discrétionnaire, et le paiement d'un dividende en espèces de 1,1497 yuans (taxe comprise) par tranche de dix actions pour l'année 2017. Le plan de dividende en espèces correspondant sera présenté pour examen à l'assemblée générale annuelle 2017 de la société.

Examen des activités

Pendant la période, la capacité de la société mesurée en tonnes-kilomètre disponibles (TKD) s'est élevée à 35,673 milliards, soit une progression en glissement annuel de 5,61 %. Le trafic mesuré en tonnes-kilomètre transportées (TKT) s'est élevé à 25,385 milliards, soit une progression en glissement annuel de 7,12 %.

Passagers

Pendant la période, le groupe a transporté au total 102 millions de passagers, soit une progression en glissement annuel de 5,15 %. La capacité passagers, mesurée en sièges-kilomètre offerts (SKO), a progressé de 6,26 % pour atteindre 247,815 milliards. La capacité pour les liaisons nationales et internationales a progressé respectivement de 5,88 % et de 7,80 %, tandis que la capacité pour les liaisons régionales a reculé de 1,99 %. Le trafic passagers global, mesuré en passagers-kilomètre payants (PKP) a augmenté de 6,87 % pour atteindre 210,078 milliards. Le trafic sur les liaisons nationales, internationales et régionales a progressé respectivement de 6,16 %, 8,55 % et 2,79 % en glissement annuel. En 2017, le coefficient d'occupation a progressé de 0,46 pour cent pour atteindre 81,14 %. En 2017, le groupe a mis en service 56 appareils, et en a éliminé progressivement 11. La flotte totale comptait 655 appareils d'une moyenne d'âge de 6,53 années.

Poursuivre l'expansion du réseau des liaisons et le renforcement de la construction de l'aéroport de première catégorie

Avec les stratégies de développement national comme la Nouvelle route de la soie et le développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei, 49 liaisons nationales comme Beijing-Maotai et 12 liaisons internationales et régionales comme Beijing-Astana ont été ouvertes en 2017. Le groupe a également fait des efforts pour accélérer la consolidation du schéma du réseau de liaisons mondial couvrant six continents, qui est connecté par les nœuds que sont Beijing, Chengdu, Shanghai et Shenzhen. La structure de la banque de vols a fait l'objet d'une optimisation continue, et le nombre d'origines et de destinations reliées a atteint 5 918 ; la capacité et la qualité des correspondances se sont sans cesse améliorées. Les recettes tirées de la correspondance intercompagnies ont atteint 5,51 milliards de yuans, soit une progression en glissement annuel de 15,3 %. Le service d'enregistrement des bagages jusqu'à la destination finale est désormais proposé pour tous les vols au départ de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Australie lors d'une correspondance vers des liaisons nationales via Beijing, et la compétitivité de ses aéroports de première catégorie s'est renforcée. Au 31 décembre 2017, le nombre de liaisons opérationnelles de la société pour le transport de passagers s'élevait à 420, dont 303 liaisons en Chine continentale, 101 liaisons internationales, 16 liaisons régionales, 40 pays (régions) navigables et 185 villes navigables, dont 116 villes de Chine continentale, 66 villes internationales et 3 villes régionales.

Améliorer constamment les capacités marketing et accélérer la transformation du modèle d'entreprise

À la fin de 2017, le groupe a constamment amélioré ses capacités marketing et accéléré la transformation de son modèle d'entreprise. Au terme de la période considérée, le nombre de membres du programme de fidélisation de la clientèle dépassait le chiffre de 50 millions, comptant pour 43,7 % du revenu total du groupe, soit une progression en glissement annuel de 3,8 %. En raison des efforts continus consacrés à l'amélioration de la plateforme d'application mobile, un chiffre d'affaires de 5,02 milliards de yuans a pu être dégagé, soit une progression en glissement annuel de 39,4 %. Des études approfondies réalisées par le groupe sur les exigences des passagers ont permis à Air China d'accroître ses recettes provenant de son offre en première classe et en classe affaires pour atteindre 13,11 milliards de yuans, soit une progression en glissement annuel de 12,7 %. Les recettes provenant des services auxiliaires comme la sélection de sièges payante, le prépaiement des bagages et le surclassement à la porte d'embarquement ont fait un bon de 32 % en glissement annuel.

Promouvoir une stratégie de marque de haute qualité et améliorer la qualité des services

Se concentrant sur le concept « Internet plus transport pratique », le groupe a promu des produits comme l'enregistrement en libre-service, l'endossement en libre-service, l'impression personnelle de l'itinéraire et l'enregistrement des bagages en libre-service, et il a établi le mode global de service de voyage pratique. Le groupe a constamment amélioré le matériel de service comme infrastructure et les logiciels de service, comme les codes d'exploitation, afin d'améliorer la qualité de service. Air China a également déployé des efforts pour promouvoir l'application des mégadonnées et la construction de « cabines mobiles » afin de permettre la transmission opportune d'informations liées aux opérations et de connecter l'ensemble de la chaîne d'informations sur les services. Partenaire officiel exclusif du transport aérien de passagers pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing en 2022 et de l'exposition horticole internationale de Beijing en 2019, le groupe en a profité pour promouvoir sa marque de façon plus innovante et pour consolider son image de marque comme le « leader du secteur de l'aviation civile en Chine », caractérisée par sa « couverture de réseau international ».

Renforcer le contrôle des coûts et maintenir l'avantage de coût

Le groupe n'a épargné aucun effort pour simplifier et améliorer sa gestion, et pour améliorer la qualité et l'efficience de ses services. Air China s'est concentrée sur l'optimisation de l'exploitation de gros porteurs afin d'améliorer son système de gestion des coûts, de renforcer la gestion des processus de coûts et d'améliorer les performances. Le groupe a activement mis en œuvre la politique « Diminuer l'effet de levier, réduire le passif et contrôler les risques ». Ainsi, au 31 décembre 2017, le ratio de levier du groupe a diminué de 6,15 points de pourcentage par rapport à l'année dernière pour atteindre 59,75 %, ce qui est un niveau relativement bas pour ce secteur. Le groupe a promu des projets spéciaux tels que « l'augmentation des ventes directes et la réduction des coûts de distribution », « la réduction des créances commerciales et des stocks » et « la simplification de la structure de gestion ». Depuis 2014, le pourcentage des ventes directes du groupe liées au transport de passagers est passé de 26 % à 50,9 %, et le pourcentage des dépenses en commissions d'agence sur les recettes marketing a diminué de 4,2 % à 1,5 %. Ainsi, la compétitivité des coûts d'Air China s'est constamment améliorée.

Activités liées au fret

En 2017, Air China Cargo a affiché des résultats d'exploitation positifs après avoir exploré un nouveau modèle d'entreprise, optimisé l'arrangement de ses liaisons et la structure des sources de fret, et s'être attelée à l'élaboration et à la vente de services à haute valeur ajoutée comme la logistique de la chaîne du froid.

Pendant la période, les tonnes-kilomètre de fret disponibles (TKFD) d'Air China Cargo ont progressé de 4,57 % en glissement annuel pour atteindre 13,319 milliards, tandis que les tonnes-kilomètre de fret payants (TKFP) ont augmenté de 7,97 % en glissement annuel pour atteindre 7,553 milliards. Le coefficient de charge de fret et de courrier a augmenté de 1,78 point de pourcentage pour atteindre 56,70 %.

Perspectives

L'année 2018 marque le 40e anniversaire de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine, et également la première année de la mise en œuvre des principes directeurs du 19e Congrès national du Parti communiste chinois. Le groupe mettra pleinement en œuvre les principes directeurs du 19e Congrès national. Guidée par la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, adhérant aux principes de développement « Innovation, coordination, respect de l'environnement, ouverture et partage », Air China concentrera sa réforme sur la qualité, l'efficience et la croissance, mènera ses travaux de manière réaliste et concrète, préviendra et réduira les risques, et renforcera le développement du Parti, et elle œuvrera en faveur de l'objectif stratégique qui est de créer un groupe d'aviation de classe mondiale en réalisant d'autres performances spectaculaires en termes de sécurité, de résultats, de service et de réforme.

À propos d'Air China

Air China Limited (Air China) est le transporteur phare national de la Chine et un grand fournisseur de services et de produits liés au transport de passagers et de fret aériens et aux compagnies aériennes en Chine. Elle a son siège opérationnel à Beijing, un important aéroport principal national et international en Chine. Elle propose également des services liés aux compagnies aériennes, y compris des services d'assistance à l'entretien en ligne, des services d'assistance en escale à Beijing, Chengdu, et à d'autres endroits. Au 31 décembre 2017, le groupe exploitait une flotte de 655 appareils d'une moyenne d'âge de 6,53 années, tandis que la société exploitait une flotte de 396 appareils d'une moyenne d'âge de 6,57 années. Il compte aujourd'hui 420 liaisons de transport de passagers, dont 101 internationales, 16 régionales et 303 nationales. Le réseau de la société couvrait 40 pays et régions dans le monde et 185 villes, y compris 66 villes internationales, 3 régionales et 116 nationales. Air China est entrée à la bourse de Hong Kong et à la bourse de Londres le 15 décembre 2004, respectivement sous les cotes 00753 et AIRC. Le 18 août 2006, Air China est entrée à la bourse de Shanghai sous la cote 601111. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet d'Air China : www.airchina.com.cn.

Déclaration de limitation de responsabilité

Le présent communiqué renferme des projections et des déclarations prospectives qui reflètent les vues actuelles de la société s'agissant des événements futurs et des futures performances financières. Ces vues reposent sur des hypothèses actuelles qui sont soumises à plusieurs risques et qui peuvent évoluer dans le temps. Aucune garantie ne peut être offerte que les futurs événements se réaliseront, que les projections se matérialiseront ou que les hypothèses de la société sont correctes. Les résultats réels pourront s'écarter sensiblement de ceux qui avaient été prévus.

