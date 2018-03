Air China Limited publikuje wyniki roczne za rok 2017

Osiągnięcia biznesowe

Obrót wzrósł o 7,71% w porównaniu do roku poprzedniego do poziomu 124,026 miliarda RMB.

Koszty operacyjne wzrosły o 15,02% w porównaniu do roku poprzedniego do poziomu 112,270 miliarda RMB.

Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 12,47% w porównaniu do roku poprzedniego do poziomu 11,486 miliarda RMB.

Zysk netto wzrósł o 11,38% w porównaniu do roku poprzedniego do poziomu 8,631 miliarda RMB.

W 2017 r. chiński pasażerski rynek lotniczy charakteryzował się ciągłym wzrostem w zakresie popytu i podaży. Zapotrzebowanie na podróże zagraniczne ciągle intensywnie rosło, ruch międzynarodowy stopniowo wzrastał, a sektor transportu towarowego wykazywał oznaki ożywienia. Wydajność stopniowo zwiększała się przy jednoczesnym dynamicznym wzroście przepustowości. Grupa wykorzystała możliwości rynkowe przez ostrożną ekspansję skali prowadzenia działalności, optymalizację wydajności, stabilizację poziomu przychodu i usprawnienie zarządzania kosztami w celu wzmocnienia przewagi konkurencyjnej w głównych odnogach. Pomimo niekorzystnych czynników, w tym wyższych cen paliwa lotniczego, Grupie udało się osiągnąć solidne wyniki finansowe w tym okresie.

Osiągnięcia finansowe

W 2017 r. grupa osiągnęła poziom przychodu w wysokości 124,026 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 7,71% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Przychód z transportu lotniczego wzrósł o 7,53% w porównaniu do roku ubiegłego do 115,380 miliarda RMB. Przychód z pasażerskiego transportu lotniczego wzrósł o 6,19%, natomiast przychód z transportu towarowego wzrósł o 23,48%. Pozostałe źródła przychodu dały łączną kwotę 8,646 miliarda RMB, co oznacza wzrost o 10,19% w porównaniu do poprzedniego roku.

Koszty operacyjne wzrosły o 15,02% do poziomu 112,270 miliarda RMB. Same koszty paliwa lotniczego wzrosły do 6,427 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 29,24% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. W tym okresie grupa zanotowała także zysk z tytułu różnic kursowych w wysokości 2,938 miliarda RMB.

W 2017 r. zysk przed opodatkowaniem wyniósł 11,486 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 12,47% w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 8,641 miliarda RMB, odpowiadając rocznemu wzrostowi w wysokości 11,38%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom posiadającym udziały w notowanych spółkach wyniósł 7,244 miliarda RMB i był wyższy o 6,39% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku.

Zgodnie z proponowanym podziałem zysków firmy za rok 2017 rada dyrektorów zaleca zatrzymanie 10% zysku netto jako ustawowej rezerwy finansowej oraz dodatkowych 10% jako uznaniowej rezerwy finansowej. Ponadto rada zaleca wypłatę dywidendy gotówkowej za rok 2017 w wysokości 1,1497 RMB (w tym podatek) za każdych 10 posiadanych akcji. Plan wypłaty dywidendy gotówkowej zostanie rozpatrzony na walnym zgromadzeniu firmy za rok 2017.

Przegląd działalności

We wskazanym okresie przepustowość firmy mierzona w dostępnych tonokilometrach (ATK) wyniosła 35,673 miliarda, co odzwierciedla wzrost na poziomie 5,61% w porównaniu do roku ubiegłego. Ruch mierzony w zysku na tonokilometr (RTK) wyniósł 25,385 miliarda, co stanowi wzrost o 7,12% w porównaniu do roku ubiegłego.

Transport pasażerski

We wskazanym okresie firma przewiozła całkowitą liczbę 102 milionów pasażerów, co stanowi wzrost o 5,15% w porównaniu do roku ubiegłego. Przepustowość pasażerska mierzona w dostępnych fotelokilometrach (ASK) wzrosła o 6,26% do poziomu 247,815 miliardów. Przepustowość na trasach krajowych i międzynarodowych wzrosła odpowiednio o 5,88% i 7,80%, natomiast przepustowość na trasach regionalnych spadła o 1,99%. Ogółem ruch pasażerski mierzony w zysku na pasażerokilometr (RPK) wzrósł o 6,87% do 210,078 miliarda. Ruch na trasach krajowych, międzynarodowych i regionalnych wzrósł odpowiednio o 6,16%, 8,55% i 2,79% w porównaniu do roku ubiegłego. Czynnik natężenia pasażerów wzrósł o 0,46 punktu procentowego do 81,14%. W 2017 roku grupa wprowadziła 56 nowych samolotów i wyjęła z obiegu 11 samolotów. Flota liczyła 655 samolotów, których średni wiek wyniósł 6,53 roku.

Ciągła ekspansja sieci tras i budowa bardziej rozwiniętego węzła lotniczego

Z uwagi na krajowe strategie rozwoju, w tym inicjatywę Pasa i Drogi oraz skoordynowany rozwój obszaru Pekin-Tiencin-Hebei w roku 2017 uruchomiono 49 tras krajowych, np. połączenia Pekin-Maotai i 12 tras regionalnych i międzynarodowych, np. Pekin-Astana. Grupa poczyniła kroki w kierunku przyspieszenia konsolidacji rozkładu tras krajowych obejmujących sześć kontynentów z węzłów w Pekinie, Chengdu, Szanghaju i Shenzhen. Struktura tras została objęta programem optymalizacji, a liczba połączonych punktów startowych i docelowych (O&D) osiągnęła poziom 5918. Przy tym ciągle rosła przepustowość i jakość transportu. Przychód z usług międzyliniowych osiągnął poziom 5,51 miliarda RMB, co oznacza wzrost o 15,3% w porównaniu do roku ubiegłego. Pojedyncza odprawa bagażowa jest teraz dostępna na wszystkich lotach z Europy, Ameryki Północnej i Australii z transferami na trasy krajowe w Pekinie. Konkurencyjność węzłów ciągle rosła. Na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba lotniczych tras pasażerskich firmy wyniosła 420, z czego 303 trasy miały charakter krajowy kontynentalny, 101 międzynarodowy, 16 regionalny. Aż 40 tras docierało do krajów (regionów) i 185 miast dostępnych drogą morską, z czego 116 to były miasta kontynentalne, 66 – miasta międzynarodowe i 3 miasta regionalne.

Systematyczna rozbudowa marketingu i przyspieszenie transformacji modelu biznesowego

Z końcem roku 2017 grupie udało się rozbudować działania marketingowe i przyspieszyć transformację modelu biznesowego. Pod koniec wskazanego okresu liczba członków programu lojalnościowego przekroczyła 50 milionów, odpowiadając 43,7% całkowitego przychodu grupy, co stanowi wzrost o 3,8% w porównaniu do roku ubiegłego. W wyniku nieustających dążeń do ulepszenia aplikacji mobilnej zanotowano obrót na poziomie 5,02 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 39,4%. Wnikliwe badania przeprowadzone przez grupę w zakresie potrzeb pasażerów umożliwiły zwiększenie przychodu linii Air China pozyskiwanego z podróży w klasie pierwszej i biznesowej do 13,11 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 12,7% w porównaniu do roku ubiegłego. Przychód z usług dodatkowych, na przykład płatnego wyboru miejsca, przedpłaconego bagażu czy zmiana klasy na wyższą przy bramce wzrósł o 32% w porównaniu do roku ubiegłego.

Promocja strategii wysokiej jakości marki i podnoszenie jakości usług

Opierając się na koncepcji internetu z wygodnym transportem grupa promowała tego typu produkty, jak odprawa samoobsługowa, samodzielne sprawdzanie biletu, druk planu lotu, czy samoobsługowe nadawanie bagażu na wszystkich trasach. Grupa wdrożyła tryb wygodnej obsługi w podróży. Ponadto grupa nieustannie ulepszała sprzęt i infrastrukturę oraz oprogramowanie, w tym kody operacyjne, w celu podniesienia jakości usług. Linie lotnicze Air China podjęły działania dążące do promowania wykorzystania dużych danych i budowy mobilnej kabiny umożliwiającej szybką transmisję danych operacyjnych i połączenie całego łańcucha informacji usług. Jako wyłączny, oficjalny partner w kategorii lotniczego transportu pasażerskiego na zbliżających się zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w roku 2022 i towarzyszącej im paraolimpiadzie oraz na Międzynarodowej Wystawie Ogrodniczej 2019 w Pekinie grupa wykorzystała wszystkie możliwości promowania marki w sposób bardziej innowacyjny. Grupa budowała wizerunek marki w oparciu o pozycję lidera w branży lotnictwa cywilnego w Chinach oraz międzynarodowy zasięg tras.

Większa kontrola nad kosztami i utrzymanie przewagi kosztowej

Grupa poczyniła wiele kroków w kierunku ujednolicenia i wzmocnienia systemów zarządzania oraz zwiększenia jakości i wydajności usług. Linie lotnicze Air China przede wszystkim skupiły się na optymalizacji operacji samolotów szerokokadłubowych w celu poprawy zarządzania kosztami, wzmocnienia zarządzania procesem kosztowym i zwiększenia wydajności. Grupa wdrożyła zasadę zmniejszenia dźwigni, ograniczenia odpowiedzialności i kontroli nad ryzykiem. W wyniku tych działań na dzień 31 grudnia 2017 r. grupa zmniejszyła wskaźnik zadłużenia o 6,15% do poziomu 59,75% w porównaniu do roku ubiegłego, co już jest stosunkowo niskim wynikiem w branży. Grupa promowała projekty specjalne, w tym zwiększenie sprzedaży bezpośredniej i zmniejszenie kosztów dystrybucyjnych, zmniejszenie poziomu należności i inwentarza oraz ujednolicenie struktury zarządzania. Od 2014 r. procent bezpośredniej sprzedaży w transporcie pasażerskim w grupie wzrósł z 26 do 50,9%, natomiast odsetek wydatków na prowizje dla pośredników w budżecie marketingowym spadł z 4,2 do 1,5%. Oznacza to, że konkurencyjność kosztowa linii Air China ciągle rosła.

Transport ładunkowy

W 2017 r. oddziałowi Air China Cargo udało się osiągnąć pozytywny wynik operacyjny przez wykorzystanie nowatorskiego modelu biznesowego, optymalizację rozkładu tras i struktury źródeł ładunków, a także nastawienie na opracowanie i sprzedaż usług o wysokiej wartości dodanej, w tym usług chłodniczego łańcucha dostaw.

We wskazanym okresie poziom dostępnych tonokilometrów towarowych (AFTK) linii Air China Cargo wzrósł o 4,57% w porównaniu do roku ubiegłego do 13,319 miliardów, natomiast przychód z tonokilometrów towarowych (RFTK) wzrósł o 7,97% w porównaniu do roku ubiegłego do poziomu 7,553 miliarda. Wskaźnik załadunku towaru i przesyłek wzrósł o 1,78% do poziomu 56,70%.

Prognoza

Rok 2018 upamiętnia 40 rocznicę reformy i otwarcia Chin. Jest to także pierwszy rok wdrażania głównych zasad przyjętych przez 19 Kongres Komunistycznej Partii Chin. Grupa w pełni wdroży zasady przyjęte przez Kongres. Kierując się ideą socjalizmu w kontekście chińskim w nowej epoce Xi Jinpinga, przestrzegając zasad rozwoju na bazie innowacji, koordynacji, poszanowania dla środowiska, otwartości i współdzielenia, linie Air China skupią się przede wszystkim na reformie jakości, wydajności i czynników wzrostu. Ponadto linie będą prowadzić prace w sposób bardzo praktyczny, będą zapobiegać ryzyku i ograniczać jego skutki oraz wesprą Partię. Linie zamierzają także podjąć konkretne kroki w kierunku realizacji celu strategicznego zakładającego utworzenie światowej klasy grupy lotniczej przez ciągłe osiąganie spektakularnych rezultatów w zakresie bezpieczeństwa, wyników, usług i reform.

O Air China

Linie lotnicze Air China Limited (Air China) są narodowym przewoźnikiem w Chinach i wiodącym dostawcą produktów i usług lotnictwa pasażerskiego, towarowego oraz usług i produktów powiązanych w Chinach. Operacyjna siedziba główna linii mieści się w Pekinie, który jest dużym krajowym i międzynarodowym węzłem w Chinach. Firma świadczy także usługi powiązane z obsługą linii lotniczych, w tym konserwacji samolotów czy obsługi naziemnej w Pekinie, Chengdu i innych miejscach. Na dzień 31 grudnia 2017 r. grupa dysponowała łącznie 655 samolotami w wieku średnio 6,53 roku, a firma dysponowała flotą 396 samolotów w średnim wieku 6,57 lat. Liczba tras pasażerskich sięgnęła 420, obejmując 101 tras międzynarodowych, 16 tras regionalnych i 303 trasy krajowe. Sieć firmy obejmuje 40 krajów lub regionów docelowych i 185 miast, z czego 66 za granicą, 3 w innych regionach i 116 w kraju. Linie lotnicze Air China notowane są na giełdzie w Hongkongu i Londynie już od 15 grudnia 2004 pod symbolami odpowiednio 00753 i AIRC. Od dnia 18 sierpnia 2006 r. linie Air China notowane są także na giełdzie w Szanghaju pod symbolem 601111. Dodatkowe informacje można pozyskać na stronie www.airchina.com.cn.

Oświadczenie Safe Harbor

Niniejszy komunikat prasowy zawiera prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości, które zgodne są z obecnymi poglądami firmy na przyszłe wydarzenia i wyniki finansowe. Poglądy te oparte są na bieżących założeniach, które podlegają wielu czynnikom ryzyka i które mogą ulec zmianie wraz z upływem czasu. Nie ma możliwości zagwarantowania wystąpienia przyszłych wydarzeń ani realizacji prognoz, ani też poprawności założeń firmy. Faktyczne wyniki mogą znacznie różnić się od prognozowanych.

