Air China s'apprête à lancer une nouvelle ligne Pékin-Houston-Panama

En juin 2017, la Chine et le Panama ont signé le Communiqué conjoint relatif à l'établissement de relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République du Panama. Cette instauration officielle de relations diplomatiques fait entrer dans une nouvelle ère une relation qui remonte à plus de 160 ans. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial du Panama, et le deuxième plus grand utilisateur du canal de Panama, tandis que le Panama est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Amérique centrale. En 2017, le commerce bilatéral a représenté près de 6,7 milliards USD, tandis que le trafic bilatéral de passagers a atteint près de 40 000 personnes, soit un taux annuel de croissance de près de 30 %.

Célèbre pour le canal de Panama, Panama est une ville portuaire historique, à cheval entre les montagnes luxuriantes et l'océan Pacifique. Ici, les touristes apprécient le contraste entre l'architecture coloniale colorée de la ville et ses gratte-ciels modernes et éclatants, qui dominent l'horizon. En outre, le Panama bénéficie d'une position géographique unique à la croisée des terres et des océans, considéré par la Chine comme une extension naturelle de la Route de la soie maritime du 21e siècle vers l'Amérique latine, qui a un rôle central à jouer. Outre l'amélioration des relations commerciales entre les deux pays, Air China espère que le lancement de la nouvelle ligne Pékin-Houston-Panama améliorera considérablement les liaisons de transport entre la Chine et le Panama. Par ailleurs, il est prévu que la nouvelle ligne renforce la coopération en termes de commerce bilatéral, d'investissement, d'activités maritimes, d'éducation et de tourisme.

Ces dernières années, Air China a œuvré pour faire de Pékin un centre aéroportuaire majeur, offrant une portée véritablement mondiale. Le réseau de lignes d'Air China s'étend d'ores et déjà sur les six continents peuplés, et le lancement de la ligne Pékin-Houston-Panama marque une étape importante dans le cadre de ses efforts consistant à étendre sa couverture sur le continent américain. Air China exploite actuellement plus de 200 vols hebdomadaires vers 12 destinations du continent américain, parmi lesquelles New York (aéroport de Newark et aéroport JFK), Washington, D.C., Los Angeles, San Francisco, San José, Hawaï, Vancouver, Montréal, La Havane et Sao Paulo. En outre, ses cabines spacieuses et modernes, ainsi que son service exceptionnel garantissent aux passagers un voyage dans des conditions de confort ultime.

Informations relatives aux vols :

Numéros de vols : CA885/6 (horaires fournis en heures locales) vols aller (jeudi, dimanche) : départ de Pékin à 7h40 et arrivée à Houston à 8h20 ; départ de Houston à 10h50 et arrivée à Panama à 14h30 ; vols retour (jeudi, dimanche) : départ de Panama à 16h30 et arrivée à Houston à 20h15 ; départ de Houston à 1h00 le lendemain et arrivée à Pékin à 4h50 le troisième jour. La ligne Pékin-Houston-Panama s'effectue sur un avion gros-porteur Boeing 777-300 ER (Extended Range), qu'apprécient les voyageurs d'affaires. Les cabines de première classe et de classe affaires sont équipées de sièges entièrement inclinables et d'un espace central proposant un bar, tandis que les passagers de toutes les autres classes de voyage bénéficient de leur propre système de divertissement en vol, ainsi que de prises électriques. L'avion Boeing offre également des toilettes accessibles en fauteuil roulant, ainsi qu'un éclairage d'ambiance LED dynamique, garantissant un voyage confortable pour tous les passagers.

