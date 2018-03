Air China zahájí lety na nové trase Peking-Houston-Panama City

V červnu roku 2017 podepsaly Čína a Panama Společné prohlášení o zřízení diplomatických vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a Panamskou republikou. Toto formální zřízení diplomatických vztahů je pokračováním vztahu, který se datuje více než 160 let zpět. Čína je druhým největším obchodním partnerem Panamy a druhým největším uživatelem Panamského průplavu, zatímco Panama je největším obchodním partnerem Číny ve střední Americe. V roce 2017 dosáhl bilaterální obchod objemu téměř 6,7 miliardy dolarů, zatímco obousměrná osobní doprava činila téměř 40 000 cestujících a ročně rostla téměř o 30 %.

Město Panama City, které je nejvíce známo díky Panamskému průplavu, je historické přístavní město rozkládající se mezi bujnými horami a Tichým oceánem. Zde mohou turisté pozorovat kontrast mezi barevnou koloniální architekturou města a jeho lesklými moderními výškovými budovami, které dominují panoramatu. Panama má navíc jedinečnou geografickou polohu jako pozemní a oceánská křižovatka a je považována Čínou za přirozené rozšíření námořní hedvábné stezky 21. století do Latinské Ameriky, která hraje klíčovou roli. Kromě zlepšení obchodních vztahů mezi oběma zeměmi společnost Air China doufá, že zavedení nové trasy Peking-Houston-Panama City značně zlepší dopravní spojení mezi Čínou a Panamou. Dále se předpokládá, že trasa prohloubí bilaterální spolupráci v oblasti obchodu, investic, námořní dopravy, vzdělávání a cestovního ruchu.

V posledních letech společnost Air China pracuje na tom, aby z Pekingu vytvořila významný letištní uzel se skutečným globálním dosahem. Síť leteckých tras společnosti Air China se již rozkládá na všech šesti obydlených kontinentech a zavedení trasy Peking-Houston-Panama City představuje významný milník v úsilí o rozšíření pokrytí v Americe. Společnost Air China v současné době provozuje více než 200 týdenních letů do 12 destinací v Americe, včetně New Yorku (letiště Newark a letiště JFK), Washingtonu D.C., Los Angeles, San Francisca, San Jose, na Havaje, do Vancouveru, Montrealu, Havany a Sao Paula. Navíc její moderní, prostorné kabiny a vynikající služby zajišťují, že cestující mohou cestovat v největším pohodlí.

Letové informace:

Číslo letu: CA885 / 6 (všechny uvedené časy jsou časy místní) Odlety (čt, ne): Odlet z Pekingu v 07:40 a přílet do Houstonu v 08:20; Odlet z Houstonu v 10:50 a přílet do Panama City ve 14:30; Přílety (čt, neděle): odlet z Panama City v 16:30 a přílet do Houstonu ve 20:15; Odlet z Houstonu v 01:00 následujícího dne a přílet do Pekingu ve 04:50 třetího dne. Trasa Peking-Houston-Panama City je provozována letadly typu Boeing 777-300 ER (rozšířený letoun), která jsou oblíbená pro služební cesty. Kabiny první třídní a business třídy jsou vybaveny plně polohovatelnými sedadly a centrální barovou částí, zatímco cestující ve všech cestovních třídách mají k dispozici vlastní systém zábavy a elektrické zásuvky. Letouny Boeing mají také toalety s přístupem pro tělesně postižené a dynamické tlumené LED osvětlení, které zajistí pohodlnější cestu pro všechny cestující.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141017/152745LOGO

SOURCE Air China

Related Links

HTTP://www.airchina.com/