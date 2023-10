air up®, leader de l'hydratation aromatisée, lance sa nouvelle bouteille Generation 2 fabriquée avec Tritan™ Renew

ROTTERDAM, Pays-Bas, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La marque internationale air up® a lancé une nouvelle gamme de bouteilles réutilisables pour le marché européen, fabriquée avec le matériau Tritan™ Renew de Eastman, qui élargit encore la mission d'air up® consistant à éliminer les déchets plastiques à usage unique. Fondée sur l'adoption d'un mode de vie plus sain et plus durable, air up® est une entreprise allemande dont le système de bouteilles rechargeables remplace les boissons aromatisées largement disponibles sous forme de bouteilles en plastique à usage unique, tout en offrant une expérience de consommation satisfaisante.

Scent-flavored hydration leader air up® launches new Generation 2 bottle made with Eastman Tritan™ Renew. air up®

Le matériau Tritan Renew est fabriqué avec 50 % de contenu recyclé certifié* en utilisant la technologie de recyclage moléculaire d'Eastman, qui décompose les déchets plastiques difficiles à recycler en leurs blocs constitutifs moléculaires afin de créer de nouveaux polymères. Les nouvelles bouteilles air up® Generation 2 conçues à partir de Tritan Renew sont fabriquées dans l'Union européenne, dans des installations de production qui utilisent 100 % d'énergie renouvelable et jusqu'à 88 % moins de plastique que les bouteilles en plastique à usage unique. La gamme est légère, résistante aux chocs et disponible en deux tailles — 600 millilitres et un litre — sur le site air up® .

« Nous croyons qu'il est temps de penser différemment en ce qui concerne le développement de produits, en reconnaissant que la lutte contre le changement climatique exige plus qu'un simple changement de comportement dans l'immédiat », a déclaré Lena Jüngst, cofondatrice et évangéliste en chef d'air up®. « Notre approche consiste à créer des produits de haute qualité qui plairont non seulement aux consommateurs, mais auront aussi un impact sur la société et l'environnement. Nos nouvelles bouteilles fabriquées avec Tritan Renew sont un exemple éloquent de la façon dont nous travaillons activement pour créer du changement avec Eastman, un leader de l'innovation dans les matériaux circulaires. »

air up® est le premier système de boisson rechargeable au monde à odeur rétronasale, grâce auquel de l'eau ordinaire est aromatisée par le seul biais de l'odeur. Avec les bouteilles air up®, une dosette aux arômes naturels est placée sur l'embout buccal ; lorsque vous buvez de l'eau par la paille, l'air aromatisé est simultanément aspiré et atteint le centre olfactif. En bref, nous pensons que nous goûtons une cerise ou du citron alors que nous ne faisons que boire de l'eau dépourvue de véritable goût.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre aventure avec air up® alors qu'ils lancent leur nouvelle gamme avec Tritan Renew », s'est réjoui Glenn Goldman, responsable commercial plastique chez Eastman. « Ce partenariat reflète notre engagement commun à lutter contre la crise mondiale des déchets plastiques, tout en innovant sur le marché de l'hydratation. »

Eastman est sur le point de démarrer la plus grande installation de recyclage moléculaire de matériau à matériau au monde sur son site de fabrication nord-américain à Kingsport, au Tennessee. L'installation traitera chaque année 110 000 tonnes métriques de déchets plastiques difficiles à recycler.

*La teneur en contenu recyclé est certifiée par l'ISCC au moyen d'un bilan massique.

