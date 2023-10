Der führende Anbieter von Trinkwasserlösungen mit duftbasiertem Geschmack, air up®, bringt eine neue Generation 2 Flasche mit Tritan™ Renew auf den Markt

ROTTERDAM, Niederlande, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die globale Marke air up® hat eine neue Linie wiederverwendbarer Flaschen für den europäischen Markt eingeführt, die aus Eastman Tritan™ Renew hergestellt wird, was die Mission von air up®, Einweg-Plastikmüll zu eliminieren, weiter ausbaut. Das deutsche Unternehmen air up® wurde gegründet, um Menschen zu einem gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil zu verhelfen. Das System des Unternehmens beinhaltet nachfüllbare Flaschen, die traditionelle aromatisierte Getränke in Einweg-Plastikflaschen ersetzen und gleichzeitig ein zufriedenstellendes Trinkerlebnis bieten.

Tritan Renew wird mit 50 % zertifiziertem Recycling-Anteil* unter Verwendung der molekularen Recyclingtechnologie von Eastman hergestellt. Diese zerlegt schwer wiederverwertbare Kunststoffe in ihre molekularen Bestandteile, um neue Polymere zu erstellen. Die neuen air up® Generation 2 Flaschen mit Tritan Renew nutzen bis zu 88% weniger Kunststoff als Einweg-Plastikflaschen und werden in der Europäischen Union in Produktionsstätten hergestellt, die zu 100 % erneuerbare Energie verwenden. Die Kollektion ist leicht, bruchfest und in zwei Größen – 600 Milliliter und 1 Liter – von air up® erhältlich.

„Wir sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, bei der Produktentwicklung neu zu denken und zu erkennen, dass die Bewältigung des Klimawandels mehr erfordert als nur die Aufforderung zur sofortigen Verhaltensänderung", so Lena Jüngst, Mitbegründerin und Chief Evangelist von air up®. „Unser Ansatz besteht darin, hochwertige Produkte zu entwickeln, die Verbraucher nicht nur ansprechen, sondern auch Gesellschaft und Umwelt beeinflussen. Unsere neuen Flaschen aus Tritan Renew sind ein überzeugendes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam mit Eastman, einem führenden Unternehmen im Bereich der Kreislaufmaterialien, aktiv an der Gestaltung des Wandels arbeiten."

Air up® ist das weltweit erste wiederbefüllbare Trinksystem mit retronasalem Geruch, bei dem einfaches Wasser allein durch den Duft aromatisiert wird. Bei Flaschen von air up® wird ein Aroma-Pod mit natürlichen Aromen auf das Mundstück gesetzt, sodass beim Trinken durch den Strohhalm gleichzeitig aromatisierte Luft angesaugt wird, die das Riechzentrum erreicht. Kurz gesagt, wir glauben, dass wir Kirsche oder Limette schmecken, trinken aber eigentlich normales Wasser.

„Wir sind stolz darauf, unsere Reise mit air up® fortzusetzen, während sie ihre neue Linie mit Tritan Renew einführen", so Glenn Goldman, Commercial Director for Plastics bei Eastman. „Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames starkes Engagement für die Bekämpfung der globalen Plastikmüllkrise wider und bietet gleichzeitig Innovationen für den Markt der Trinkwasserlösungen."

Eastman nähert sich dem Start der weltweit größten molekularen Material-zu-Material-Recyclinganlage an seinem Produktionsstandort in Kingsport, Tennessee, USA. Die Anlage wird jährlich 110.000 Tonnen schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle verarbeiten.

*Der recycelte Anteil wird von ISCC anhand der Massenbilanzierung zertifiziert.

