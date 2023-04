Airbiquity choisi par LiveWire pour activer les mises à jour logicielles en direct de ses motos électriques

LiveWire accélère l'expérience des propriétaires de motos électriques grâce à la plateforme de gestion logicielle OTAmatic d'Airbiquity

SEATTLE, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, leader mondial de services pour véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui qu'il a été sélectionné par le groupe LiveWire (LiveWire) pour permettre des mises à jour logicielles à distance pour son portefeuille mondial de motos électriques. La solution OTAmatic® d'Airbiquity permettra à LiveWire de livrer de façon fiable et sécurisée des mises à jour logicielles en direct (OTA, Over-the-air) à ses véhicules, tout en conservant les ressources matérielles limitées du véhicule et en minimisant les inconvénients ou les temps d'arrêt, ce qui permettra aux utilisateurs de LiveWire de passer plus de temps à conduire leurs motos.

LiveWire, la nouvelle marque innovante de motos électriques développée par le pionnier de l'industrie Harley-Davidson, s'engage à offrir à ses clients la meilleure expérience utilisateur possible. La mise à jour en direct offre des possibilités accrues de mise à jour à distance du logiciel d'exploitation Livewire pour assurer des performances, une sécurité et une sûreté optimales. LiveWire avait donc besoin d'une solution OTA de qualité automobile pour garantir les performances optimales de ses produits et la satisfaction de ses clients.

« En tant que fournisseur de longue date de services de véhicules connectés, nous sommes conscients de l'importance de permettre des mises à jour en direct pour le marché des véhicules à deux roues, a déclaré Kamyar Moinzadeh, PDG d'Airbiquity. LiveWire est un pionnier dans le secteur de la moto électrique avec un portefeuille de produits exceptionnels. Travailler avec LiveWire pour intégrer OTAmatic dans ses véhicules a été une expérience formidable et nous sommes fiers de contribuer à son succès actuel et futur. »

Pour en savoir plus sur OTAmatic, visitez : OTAmatic Software Management Platform

À propos d'Airbiquity Airbiquity® est un leader mondial des services de véhicules connectés et un pionnier dans le développement et l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity développe la technologie logicielle et les services cloud de véhicules connectés les plus avancés du secteur. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont déployé des programmes de services de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés pour des millions de véhicules dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, consultez le site web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

À propos de LiveWire LiveWire se consacre au secteur de la moto électrique. L'actionnaire majoritaire de LiveWire est Harley-Davidson, Inc. LiveWire est issu de la lignée de Harley-Davidson et tire profit d'une décennie d'apprentissage dans le secteur des véhicules électriques. En se spécialisant sur les véhicules électriques, LiveWire prévoit de développer la technologie du futur et d'investir dans les capacités nécessaires pour mener à bien la transformation de la moto. www.livewire.com

Contact pour les médias : Frances Bigley

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/4002120/airbiquity_logo.jpg

SOURCE Airbiquity