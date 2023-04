Airbiquity wurde von LiveWire ausgewählt, um Over-the-Air-Software-Updates für Elektromotorräder zu ermöglichen

LiveWire verbessert durch dieOTAmatic Software Management Platform von Airbiquity das Erlebnis der Besitzer von Elektromotorrädern

SEATTLE, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der LiveWire Group (LiveWire) ausgewählt wurde, um Remote-Software-Updates für sein weltweites Portfolio an Elektromotorrädern zu ermöglichen. Die OTAmatic®-Lösung von Airbiquity wird es LiveWire ermöglichen, Software-Updates zuverlässig und sicher Over-the-Air (OTA) an ihre Fahrzeuge zu liefern und dabei die begrenzten Hardware-Ressourcen der Fahrzeuge zu schonen und Unannehmlichkeiten oder Ausfallzeiten zu minimieren - damit LiveWire-Fahrer mehr Zeit mit dem Motorradfahren verbringen können.

LiveWire, die neue und innovative Elektromotorradmarke des Branchenpioniers Harley-Davidson, hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden das bestmögliche Fahrerlebnis zu bieten. OTA bietet erweiterte Möglichkeiten zur Remote-Aktualisierung der Livewire-Betriebssoftware, um so optimale Leistung, Sicherheit und Schutz zu gewährleisten. Daher benötigte LiveWire eine marktführende OTA-Lösung für die Fahrzeugindustrie, um die optimale Leistung ihrer Produkte und die Zufriedenheit ihrer Kunden zu gewährleisten.

„Als langjähriger Anbieter von Diensten für vernetzte Fahrzeuge wissen wir, wie wichtig es ist, OTA-Updates für den Zweiradmarkt zu ermöglichen", so Kamyar Moinzadeh, Präsident und Geschäftsführer von Airbiquity. „LiveWire ist ein Pionier in der Elektromotorradbranche und bietet ein hervorragendes Produktportfolio. Die Zusammenarbeit mit LiveWire bei der Integration von OTAmatic in ihre Fahrzeuge war eine großartige Erfahrung, und wir sind stolz darauf, zu ihrem aktuellen und zukünftigen Erfolg beizutragen."

Um mehr über OTAmatic zu erfahren, besuchen Sie bitte die: OTAmatic Software Management Platform

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity ® ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Fahrzeugdiensten und Pionier in der Entwicklung und Konstruktion von Fahrzeug-Telematik-Technologie. Airbiquity ist bei der Innovation in der Automobilindustrie stets führend und entwickelt die fortschrittlichste Softwaretechnologie für vernetzte Fahrzeuge und Cloud-Dienste. In Zusammenarbeit mit Airbiquity haben Kraftfahrzeughersteller und -zulieferer hochgradig skalierbare, verwaltbare und sichere Serviceprogramme für Millionen von vernetzten Fahrzeugen in über 60 Ländern weltweit implementiert. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder beteiligen Sie sich an der Diskussion unter @Airbiquity.

Informationen zu LiveWire

LiveWire hat sich auf den Sektor der Elektromotorräder spezialisiert. Mehrheitsaktionär von LiveWire ist Harley-Davidson, Inc. LiveWire stammt aus dem Hause Harley-Davidson und profitiert von den Erfahrungen, die das Unternehmen in den letzten zehn Jahren im Bereich der Elektrofahrzeuge gesammelt hat. Mit dem Schwerpunkt auf Elektrofahrzeugen plant LiveWire, die Technologie der Zukunft zu entwickeln und in die Fähigkeiten zu investieren, die erforderlich sind, um beim Wandel in Bezug auf das Motorradfahren führend zu sein. www.livewire.com

