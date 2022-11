AIRBIQUITY NOMME UN NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT POUR RENFORCER SA PRÉSENCE EN EUROPE

La principale entreprise de voitures connectées a embauché un ancien cadre de VMware et Delphi Automotive pour stimuler sa croissance et la dynamique du marché

SEATTLE, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Airbiquity® , leader mondial des services de voitures connectées, a annoncé aujourd'hui la nomination de Claes Valentin au poste de vice-président de la région Europe pour servir les clients existants et poursuivre l'expansion commerciale de la société sur le continent.

M. Valentin possède une solide expérience dans l'industrie automobile et a fait ses preuves en matière d'engagement des clients et d'augmentation du chiffre d'affaires en occupant des postes de direction chez Delphi Automotive, Aptiv, VMware, ZF Group et Foretellix, entre autres. Il sera chargé de diriger les ventes régionales et les efforts de développement commercial de l'entreprise en mettant l'accent sur la création de nouvelles relations avec les clients et le déploiement de programmes dans les secteurs de l'automobile, des deux-roues, des véhicules hors route et d'autres secteurs axés sur la mobilité.

« Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) sont de plus en plus ambitieux dans l'étendue de leurs objectifs et de leurs opérations alors que les véhicules définis par logiciel commencent à se généraliser. Airbiquity a pour priorité de s'assurer que notre structure régionale peut répondre à leurs besoins commerciaux d'un point de vue géographique et de l'expérience, a déclaré David Jumpa, directeur des revenus d'Airbiquity. Nous sommes ravis de recevoir Claes à ce poste de direction. »

« Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe d'Airbiquity et de développer davantage la présence de l'entreprise en Europe, a déclaré Claes Valentin, vice-président d'Airbiquity pour la région Europe. Alors que l'importance des logiciels ne cesse de croître, les équipementiers automobiles et autres fournisseurs axés sur la mobilité en Europe bénéficieront grandement des services innovants d'Airbiquity pour les véhicules connectés. »

M. Valentin sera basé à Stuttgart en Allemagne et se déplacera dans toute l'Europe. Il rejoint une équipe mondiale de professionnels soutenant l'activité d'Airbiquity et travaillant au siège de l'entreprise à Seattle, aux États-Unis, ainsi qu'aux bureaux locaux de Londres, au Royaume-Uni, de Tokyo, au Japon, et de Nagoya, au Japon.

Pour en savoir plus sur Airbiquity, cliquez ici .

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial des services de véhicules connectés et un pionnier dans le développement et l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity développe la technologie logicielle et les services cloud de véhicules connectés les plus avancés du secteur. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont déployé des programmes de services de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés pour des millions de véhicules dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, consultez le site web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

