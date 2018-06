Airbiquity rejoint Automotive Grade Linux

L'objectif principal d'AGL est d'aider les constructeurs automobiles et les fournisseurs à réutiliser le code des applications logicielles, conduisant à une innovation rapide et des délais de commercialisation plus courts pour les nouveaux produits et composants. AGL s'efforce de traiter tous les logiciels dans le véhicule, qu'il s'agisse de la sécurité fonctionnelle, de l'infodivertissement, du groupe d'instruments, de l'affichage tête haute (HUD), des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de la conduite autonome. En tant que membre de l'AGL, Airbiquity axera sa participation initiale dans les domaines de la mise à jour des logiciels par ondes radio (OTA - Over-the-air) et de la sécurité télématique.

« Nous sommes particulièrement ravis d'accueillir Airbiquity chez Automotive Grade Linux », a déclaré Dan Cauchy, directeur exécutif d'Automotive Grade Linux, la Fondation Linux. « Nous attendons avec impatience leur soutien alors que nous améliorons nos capacités de mise à jour par ondes radio et continuons de développer nos services pour les véhicules connectés tels que le vehicle-to-cloud (du véhicule au nuage) et les interactions à distance avec les véhicules. »

« Airbiquity comprend la valeur que représente le développement de logiciels et d'écosystèmes pour les nouveaux produits et services automobiles sur une plateforme sous-jacente commune, et AGL est parfaitement en phase avec cet objectif », a déclaré Suresh Ghelani, directeur de la stratégie des produits chez Airbiquity. « Nous avons hâte de soutenir cette initiative et d'apporter plus de 20 ans d'expertise en matière de véhicules connectés à la communauté AGL. »

