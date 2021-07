Airbiquity s'étend à d'autres marchés qui requièrent des logiciels et des services de gestion des données de qualité industrielle en temps réel (OTA)

Airbiquity fournira des degrés plus élevés de gestion OTA, de sécurité et d'intégration technique pour plusieurs marchés non axés sur les véhicules automobiles

SEATTLE, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, un leader mondial des services pour véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui son expansion sur certains marchés de véhicules non automobiles afin de générer de nouvelles sources de revenus. Alors que les entreprises intègrent de plus en plus de logiciels dans leurs produits et exploitent les données pour de nouveaux services, les logiciels over-the-air (OTA) et les solutions de gestion des données sont essentiels pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) afin de maintenir les produits à jour et d'optimiser les performances. En tant que pionnier des logiciels de télématique automobile et de la prestation de services de véhicules connectés en cloud, Airbiquity est idéalement positionné pour appliquer sa technologie logicielle OTAmatic® et son expertise en matière d'intégration technique à d'autres marchés qui nécessitent des capacités OTA sophistiquées.

OTAmatic, le logiciel OTA et la plateforme de gestion des données d'Airbiquity, a d'abord été développé pour le marché automobile. Cependant, le cœur de la plateforme OTAmatic peut également être adapté pour être utilisé sur de nombreux marchés axés sur les véhicules, en particulier ceux qui nécessitent un OTA de qualité industrielle avec des degrés plus élevés de sécurité et d'intégration technique. Airbiquity cible spécifiquement les marchés suivants pour ses efforts d'expansion commerciale :

Véhicules de transport personnels : Scooters, motos, VTT

Véhicules de manutention de matériaux : Automatisation des entrepôts

Véhicules hors route : Construction, Agriculture, Exploitation minière, Foresterie

Autres appareils de grande valeur : Dispositifs et systèmes électroniques complexes, y compris la robotique autonome

« Les avantages de l'OTA automobile sont clairs : amélioration de la qualité des produits, des performances et de l'efficacité opérationnelle. Nous souhaitons aider les équipementiers non automobiles à exploiter efficacement cette technologie et à en tirer les mêmes avantages en apportant des améliorations supplémentaires à notre plateforme OTAmatic de base », a déclaré Kamyar Moinzadeh, président et PDG d'Airbiquity. « Nous travaillons avec les meilleurs équipementiers automobiles au monde et avons toujours été à la pointe de l'innovation télématique. C'est le moment idéal pour retrouver nos racines en matière d'innovation, tirer parti de notre expertise en matière de technologie et d'intégration et se lancer sur de nouveaux marchés avec le logiciel OTAmatic et la plateforme de gestion des données. »

Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, veuillez consulter le site www.airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial des services de véhicules connectés et un pionnier dans le développement et l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity met au point la technologie logicielle sur cloud la plus avancée du secteur pour les véhicules connectés et prend en charge tous les principaux cas d'utilisation, y compris la mise à jour des logiciels en direct et la gestion des données avec OTAmatic®. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont réalisé des programmes de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux besoins de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, consultez le site web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

CONTACT : Jen Roane, [email protected]

