Airbiquity s'associe à BlackBerry pour protéger les mises à jour OTA grâce à des mesures de sécurité renforcées

SEATTLE, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, un leader mondial des services pour véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui s'être associé à BlackBerry® , un fournisseur de confiance de solutions de connectivité sécurisées, pour permettre aux constructeurs automobiles de fournir des mises à jour over-the-air (OTA) aux véhicules et de répondre aux normes de sécurité les plus strictes de l'industrie. En intégrant plateforme de gestion logicielle OTAmatic® d'Airbiquity et le serveur de gestion des clés de signature de code de BlackBerry Certicom, les deux entreprises permettront aux équipementiers d'adopter facilement la cadre de sécurité Uptane et de relever les défis critiques de la sécurité OTA, notamment l'usurpation d'identité, l'accès non autorisé, l'altération, la répudiation, l'interception, l'escalade des privilèges et les attaques par déni de service distribué (DDOS), car les véhicules sont de plus en plus définis par logiciel.

« Notre collaboration avec BlackBerry marque une étape importante dans l'accomplissement de la mission d'Airbiquity d'accorder la priorité à la sécurité et la confidentialité des véhicules connectés », a déclaré Keefe Leung, vice-président de la gestion des produits chez Airbiquity. « BlackBerry Certicom est un leader reconnu dans la cryptographie appliquée et la gestion des clés, et notre logiciel pré-intégré donne aux équipementiers automobiles une solution de premier ordre pour réduire les efforts de développement et les dépenses liées à la fourniture de mises à jour OTA sûres, sécurisées et opportunes. »

La plateforme de gestion logicielle OTAmatic d'Airbiquity offre un portail de gestion back-end complet qui permet aux équipementiers automobiles d'exécuter efficacement des campagnes de mise à jour logicielle multi-ECU à grande échelle. La plateforme OTAmatic offre un ciblage très précis des véhicules et des appareils, des contrôles discrets des politiques et de la confidentialité, des communications personnalisables avec les consommateurs, une flexibilité des options de déploiement de la solution et une protection renforcée de la cybersécurité multicouche grâce à l'intégration du cadre de sécurité Uptane, qui ne tolère aucun compromis.

« Airbiquity apporte des décennies d'expérience en matière de services de véhicules connectés à notre collaboration, et ensemble nous apportons une solution pré-intégrée aux équipementiers automobiles », a déclaré Jim Alfred, vice-président de BlackBerry Certicom. « En tirant parti de l'expertise collective des deux entreprises, les équipementiers automobiles peuvent adopter le cadre de sécurité Uptane en toute confiance, ce qui permet d'offrir la plus grande sécurité aux véhicules connectés. »

Pour plus d'informations sur la nouvelle intégration, veuillez consulter le site https://www.airbiquity.com/technology-integrations/blackberry-certicom .

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial des services de véhicules connectés et un pionnier dans le développement et l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity développe la technologie logicielle et les services Cloud de véhicules connectés les plus avancés du secteur. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont déployé des programmes de services de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés pour des millions de véhicules dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, consultez le site web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

