Airbus choisit Belcan comme fournisseur stratégique de services d'ingénierie

CINCINNATI, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Belcan, LLC (« Belcan »), fournisseur mondial de solutions de conception, de logiciels, de fabrication, de chaîne d'approvisionnement, de technologies de l'information et d'ingénierie numérique pour les marchés de l'aérospatiale, de la défense, de l'espace, des services gouvernementaux, de l'automobile et de l'industrie, a annoncé aujourd'hui avoir été retenu par Airbus pour bénéficier d'une aide sur plusieurs années en tant que fournisseur stratégique d'ingénierie, de fabrication et de services (EMES3).

Dans le cadre d'une alliance productive et durable de 10 ans, Belcan et son partenaire Sogeclair sont une fois de plus reconnus comme des partenaires de choix par Airbus, qui pourront relever les futurs défis technologiques, environnementaux et industriels de l'industrie aérospatiale.

« Nous remercions Airbus de toujours considérer Belcan comme un fournisseur de confiance en lui apportant notre vaste expertise dans le domaine de l'aérospatiale et notre expérience en tant que fournisseur de services d'ingénierie et de fabrication de haute qualité pour l'industrie aérospatiale », a déclaré Lance Kwasniewski, PDG de Belcan.

Ce contrat-cadre de plusieurs années, attribué à l'issue d'un processus de sélection très exigeant étendu sur plusieurs mois, renforcera la relation de longue date entre Belcan et Airbus, qui s'est perpétuée par de nombreux accords depuis 2002. Le prix EMES3 permet à Belcan de soutenir toutes les divisions, filiales et sociétés affiliées d'Airbus dans leurs fonctions d'ingénierie, d'ingénierie de fabrication et de services à la clientèle.

