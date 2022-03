Airbus kiest Belcan als strategische leverancier voor technische diensten

CINCINNATI, 2 maart, 2022 /PRNewswire/- - Belcan, LLC ("Belcan"), een wereldwijde leverancier van ontwerp, software, productie, toeleveringsketen, informatietechnologie en digitale technische oplossingen voor de luchtvaart, defensie, ruimtevaart, overheidsdiensten en de markt voor automobiel- en industriële producten, heeft vandaag aangekondigd dat Airbus het bedrijf heeft geselecteerd voor een meerjarige onderscheiding als technische en strategische leverancier van productietechniek en -diensten (EMES3).

Belcan en zijn partner Sogeclair, met een productieve en duurzame alliantie van 10 jaar, worden opnieuw als gewaardeerde partners voor Airbus erkend, om de toekomstige technologische, milieutechnische en industriële uitdagingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie het hoofd te bieden.

"We danken Airbus voor het blijven erkennen van Belcan als een gewaardeerde leverancier door onze diepgaande en brede ervaring op het gebied van lucht- en ruimtevaart, en het leveren van hoogwaardige technische en productiediensten aan de lucht- en ruimtevaartindustrie," aldus Lance Kwasniewski, CEO van Belcan.

Het meerjarig raamcontract, dat is gegund na een zeer veeleisend selectieproces van meerdere maanden, zal de langdurige relatie van Belcan met Airbus, die sinds 2002 door vele overeenkomsten is voortgezet, verder versterken. De EMES3-award stelt Belcan in staat om alle divisies, dochterondernemingen en filialen van Airbus te ondersteunen, voor alle functies op het gebied van techniek, productie en klantenservice.

Over Belcan

Belcan is een wereldwijde leverancier van ontwerp-, software-, productie-, toeleveringsketen-, informatietechnologie- en digitale technische oplossingen voor de luchtvaart-, defensie-, ruimtevaart-, overheidsdiensten- en de markt voor automobiel- en industriële producten Ingenieurs van Belcan leveren betere resultaten voor klanten, van straalmotoren, -airframe en luchtvaart tot zware voertuigen, auto 's en cyberbeveiliging. Belcan werkt samen om oplossingen te leveren die aanpasbaar, geïntegreerd en van toegevoegde waarde zijn en die al meer dan 60 jaar het vertrouwen van zijn klanten verdienen. Ga voor meer informatie naar www.belcan.com.

Contacten:

Lambert & Co.

Jennifer Hurson

845-507-0571

[email protected]

of

Caroline Luz

203-656-2829

[email protected]

SOURCE Belcan