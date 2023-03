AirConsole annonce la création d'un conseil consultatif des jeux composé d'experts du secteur pour stimuler l'innovation dans les jeux embarqués

ZURICH, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'équipe d'AirConsole s'agrandit avec la création d'un Conseil consultatif des jeux composé d'experts chevronnés de l'industrie du jeu. Après avoir récemment recruté Antti Makkonen, ancien dirigeant de Rovio et de Scopely, où il a exercé les fonctions de directeur des jeux, la société suisse se prépare à l'aventure des jeux embarqués, qui a débuté avec l'annonce de son partenariat avec BMW l'année dernière.

The AirConsole team is expanding with the creation of a Gaming Advisory Board composed of senior gaming industry experts.

« C'est un moment vraiment passionnant pour AirConsole ! Nous sommes ravis d'accueillir des experts aussi brillants au sein de notre comité consultatif des jeux, et nous sommes convaincus que leurs idées et leur réseau inestimables joueront un rôle essentiel dans le façonnement de l'avenir des jeux embarqués », a déclaré Anthony Cliquot, PDG d'AirConsole.

Le conseil consultatif sera dirigé par Kim Nordstrom, qui occupait auparavant le poste de directeur de la stratégie chez Paradox Interactive, une société dont la capitalisation boursière actuelle dépasse les 2 milliards d'euros. Avant cela, il a occupé le poste de directeur général de studio et vice-président chez King, les créateurs de Candy Crush Saga, où il a supervisé une division qui a généré un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros sous sa direction.

Michael Fuller, ancien vice-président du développement commercial numérique mondial chez Hasbro, rejoint Nordstrom au sein du conseil consultatif. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie du jeu, il apporte son sens aigu des affaires et son expertise en matière de licences.

Ignacio Monereo, qui est un investisseur actif dans l'industrie du jeu en tant que partenaire du nouveau fonds de capital-risque Boost Capital Partners, ainsi qu'un investisseur providentiel, est un autre grand professionnel qui vient renforcer l'équipe. Auparavant, il était responsable des créateurs de jeux chez Meta, où il dirigeait toutes les initiatives relatives aux jeux vidéo dans la région EMEA, puis dans la région APAC, pour Facebook et Instagram. Avant cela, il a travaillé chez Google pendant 8 ans, aidant les développeurs de jeux à lancer des jeux sur Android et à accroître leur base de joueurs et leur monétisation au sein des équipes Online Publishing et Google Play.

« Grâce à l'expertise et à l'expérience de notre nouveau conseil consultatif, nous sommes convaincus que nous avons de bonnes chances de révolutionner le secteur des jeux embarqués et de créer des expériences de jeu innovantes et passionnantes pour nos joueurs », a déclaré Kim Nordstrom, le président du conseil consultatif.

Kim Nordstrom - https://www.linkedin.com/in/kimnordstrom/

Michael Fuller - https://www.linkedin.com/in/michael-fuller-29b27a/

Ignacio Monereo - https://www.linkedin.com/in/ignacio-m-b68943a/

AirConsole est une start-up en pleine expansion basée à Zurich en Suisse. Fondée par Andrin von Rechenberg, ancien membre de Google et entrepreneur en série, l'entreprise a récemment annoncé la conclusion d'un partenariat majeur avec BMW. Plus de 15 millions de personnes aiment désormais jouer dans leur salon à des jeux utilisant la technologie d'AirConsole contrôlée par un smartphone. Les voitures devenant un prolongement de votre salon, AirConsole a pour ambition de créer une nouvelle norme permettant de consommer des jeux directement sur le système de divertissement de la voiture.

