AirConsole et Sony Pictures Television lancent aujourd'hui "Qui veut gagner des millions ?" dans les voitures BMW grâce à une technologie innovante de synthèse vocale

ZURICH, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- AirConsole, la principale plateforme de jeux embarquée, en collaboration avec Sony Pictures Television, lance aujourd'hui le jeu exclusif "Qui veut gagner des millions ?" pour les véhicules BMW. Avec cette nouvelle version palpitante du jeu de questions emblématique, goûtez à l'excitation de vous retrouver sur un siège éjectable directement dans votre voiture, et faites une expérience de divertissement inégalée pour les conducteurs et les passagers. 'Qui veut gagner des millions ?' par AirConsole. Un jeu immersif et palpitant disponible dès maintenant pour votre voiture BMW compatible.

"Qui veut gagner des millions ?" par AirConsole transforme votre BMW en un véritable plateau de jeux télévisé. Qu'il s'agisse de tenter de gagner le million de dollars en solo ou de défier ses amis en mode "Party", le jeu offre une expérience immersive du jeu télévisé. La technologie avancée de synthèse vocale lit les questions et personnalise le jeu en reconnaissant et en utilisant les noms des joueurs, offrant ainsi une expérience sonore passionnante. Les joueurs peuvent utiliser des jokers telles que la suppression des mauvaises réponses, l'interrogation du public ou l'échange de questions, tous accessibles via leur smartphone. Avec une bande sonore dynamique et la question mythique "C'est votre dernier mot ?", le jeu permet de retrouver l'atmosphère authentique et palpitante du jeu télévisé.

"Nous sommes ravis de voir le jeu "Qui veut gagner des millions ?" prendre vie dans les voitures BMW grâce à AirConsole", a déclaré Michael Fuller, vice-président des jeux chez AirConsole. "Nous avons tout mis en œuvre pour innover dans le domaine des jeux embarqués, et il est incroyablement gratifiant d'offrir à nos utilisateurs des jeux de renom comme celui-ci, avec une expérience personnalisée et immersive."

A propos d'AirConsole :

AirConsole est la plateforme de jeux embarqués la plus importante qui transforme les véhicules en véritables lieux de divertissement interactifs grâce à un large éventail de jeux et à l'intégration transparente des smartphones.

À propos de Sony Pictures Television :

Sony Pictures Television (SPT) est l'un des principaux fournisseurs de contenu de l'industrie télévisuelle. Il produit, distribue et diffuse des programmes dans le monde entier, dans tous les genres et pour toutes les plateformes. En plus de gérer l'une des plus grandes bibliothèques de longs métrages, d'émissions de télévision et de formats primés de l'industrie, SPT est à la tête d'une entreprise de contenu mondiale florissante, exploitant un solide portefeuille de sociétés de production détenues à 100 % et en joint-venture aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, ainsi que des chaînes linéaires et numériques dans le monde entier. SPT est une société Sony Pictures Entertainment, filiale de Sony Group Corporation, basée à Tokyo.

À propos de BMW :

BMW est un leader mondial de l'excellence automobile, connu pour son innovation, sa qualité et ses performances. Avec AirConsole, BMW établit la norme en matière de divertissement embarqué, améliorant ainsi l'expérience de conduite.

Pour plus d'informations sur AirConsole ou pour découvrir son catalogue de jeux, visitez airconsole.com.

PERSONNE DE CONTACT : Amanda Lotzer, [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=8UWAl_Yxb8M

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2458114/AirConsole.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2169070/4804712/AirConsole_BMW_Logo.jpg