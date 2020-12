AirConsole arrive sur Amazon Fire TV

La console de jeu vidéo dans le cloud créera une expérience sociale différente sur Fire TV, car les utilisateurs pourront profiter des jeux en connectant simplement leur smartphone comme une manette de jeu à leur téléviseur. Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire. Tous les meilleurs jeux AirConsole seront disponibles sur Fire TV d'ici Noël 2020, notamment The Neighborhood, Burnin' Rubber 5 Air, GoKartGo ! Air ! et FriendsQuiz.

AirConsole propose une forme de divertissement innovante avec des jeux multijoueurs locaux destinés à toute la maison, sans avoir besoin de manettes de jeu classiques. La convivialité étant au cœur de ses préoccupations, AirConsole s'efforce d'offrir une accessibilité sans faille à tous les utilisateurs. En plus d'Amazon Fire TV, l'expérience AirConsole est déjà disponible sur le web, sur Android TV et sur une sélection d'opérateurs de télévision partenaires.

« Nous sommes très heureux de proposer AirConsole aux clients de Fire TV. C'est une étape importante pour rendre notre service de jeu disponible dans chaque salon », déclare Anthony Cliquot, directeur de l'exploitation, également responsable du développement de partenariats stratégiques chez AirConsole.

À propos d'AirConsole

AirConsole est une start-up basée à Zurich, en Suisse. Fondée par Andrin von Rechenberg, ancien élève de l'ETH Zurich et ex-Google Tech-Lead, l'entreprise s'est rapidement fait connaître en surmontant les problèmes de latence non résolus jusqu'alors dans les jeux utilisant des smartphones comme contrôleurs. Plus de 7 000 développeurs dans le monde ont co-créé des jeux qui ont été publiés sur AirConsole et qui, en retour, ont été consommés par plus de 8 millions de joueurs de plus de 190 pays. À ce jour, l'équipe d'AirConsole a levé 7,4 millions USD.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1386062/AirConsole.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1134569/Air_Console_Logo.jpg

SOURCE AirConsole