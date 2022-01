AirConsole schließt einen Vertrag mit NETTV ab und tritt somit in den nepalesischen Markt ein

- Verwenden Sie Ihr Smartphone als Controller

Die neueste Android-TV-Partnerschaft von AirConsole mit NETTV wird die Premium-Version von AirConsole für alle Set-Top-Box-Nutzer in Nepal freischalten. Diese wird über 180 kompetitive und kooperative Spiele beinhalten, alles von Kampf-, bis hin zu Renn- und sogar Kochspielen ist verfügbar! Die Net TV Streamz+ Box (eine für Android zertifizierte Box) und ein Smartphone, welches sich in einen Controller verwandelt ist alles was man braucht um ein unvergessliches Erlebnis zu haben. Es muss keine zusätzliche Hardware gekauft werden.

"NETTV ist stolz, ihr neues Produkt, eine Android TV Set-Top Box, welche in partnerschaft mit AirConsole entwickelt wurde, in Nepal anzukündigen. Das NETTV Team hat die letzten zwei Jahre auf die Markteinführung des neuen Produkts hingearbeitet und ist froh, dass das AirConsole Team in die neue Set-Top Box vertraut.", sagte Niran Rajbhandari, CEO von NETTV. "Wir glauben stark daran, dass unsere Partnerschaft mit AirConsole uns helfen wird, einen Mehrwert für unsere Kunden, welcher einzigartig bei NETTV ist, zu schaffen. In den kommenden Tagen möchten wir die Beziehung zwischen NETTV und AirConsole weiter ausbauen und das Wachstum beider Parteien stärken."

Die Weihnachtszeit näherte sich ihrem Höhepunkt und es war der perfekte Zeitpunkt, um den Nutzern eine komplette Spielkonsole zu schenken - und das kostenlos. AirConsole strebt im Kern nach Benutzerfreundlichkeit und einem nahtlosen Erlebnis. Dies wird durch die einfache Verbindung zu einem Spiel mit wenigen Klicks unterstrichen. Das AirConsole-Erlebnis ist bereits weltweit über den Webbrowser, Amazon FireTV, Android TV und eine ausgewählte Liste von TV-Partnern verfügbar. Zu den jüngsten Partnerschaften gehören die Huawei AppGallery, WeWatch und Telkom Indonesia, welche AirConsole einen Schritt näher an jedes Wohnzimmer weltweit bringen.

"Mit AirConsole müssen unsere Partner keine teuren Serverkosten in Kauf nehmen und können all ihren Nutzern sofortigen Spielspaß auf ihren Set-Top-Boxen bieten, insbesondere denen, die keine Gamepads besitzen. Genau aus diesem Grund freuen wir uns NETTV in unserer ständig wachsenden Android TV-Partnerliste in der APAC-Zone begrüßen zu dürfen", sagt Anthony Cliquot, COO und Leiter der strategischen Partnerschaften von AirConsole. "Diese exklusive Partnerschaft mit NETTV stärkt unsere führende Position, die wir dank unserer Technologie, welche die kosteneffizienteste Cloud-Gaming-Lösung auf dem Markt bietet, erhalten haben."

AirConsole ist ein schnell wachsendes Start-Up mit Sitz in Zürich, Schweiz. Gegründet von Ex-Googler und Serial Entrepreneur Andrin von Rechenberg, wurde das Unternehmen schnell berühmt. Es löste die schwierige Herausforderung der Latenz beim Spielen von Games mit Smartphones als Controllern. Mehr als 10.000 Entwickler weltweit haben über 180 Spiele mitentwickelt, die auf AirConsole veröffentlicht und von mehr als 10 Millionen Spielern aus über 190 Ländern genutzt wurden. Bis heute hat das Team von AirConsole 7,4 Millionen USD gesammelt.

