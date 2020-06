AirConsole y XL Home se asocian para transformar el ecosistema AndroidTV en consola para videojuegos en Indonesia

AirConsole es una consola para videojuegos en nube a la que puede accederse desde cualquier hogar que tenga una computadora o una smart TV. Los smartphones funcionan como mandos para que todo el mundo pueda jugar sin tener que comprar hardware adicional. La plataforma ofrece una experiencia de ocio y socialización en AndroidTV que recuerda a los usuarios la diversión de las veladas dedicadas a jugar en consolas tradicionales.

"Nos entusiasma ampliar nuestras alianzas en la región del Asia Pacífico. ¡Gracias a XL Axiata podemos distribuir AirConsole entre todos los clientes de XL Home en Indonesia! Es un orgullo trabajar con un proveedor de contenidos tan innovador como XL Home. La penetración de los dispositivos AndroidTV está llegando a todo el mundo e Indonesia es uno de los países a la vanguardia de esta tendencia. Con su accesibilidad instantánea, AirConsole se perfila como solución mano en llave para videojuegos, dirigida a los proveedores de contenidos televisivos en todo el planeta", dijo Anthony Cliquot, director general de AirConsole.

Abhijit Navalekar, director de estrategia corporativa y desarrollo empresarial de XL Axiata, comentó: "Todas las personas que aman los videojuegos anhelan la emoción de la experiencia. Además de jugar con amigos, la emoción se hace presente cuando podemos jugar en una pantalla grande, al menos tan grande como la pantalla del televisor que tenemos en casa. Nuestra colaboración con AirConsole permite a los clientes que también son gamers disfrutar de sus videojuegos favoritos en las pantallas de sus televisores en casa, aun cuando no sean dispositivos inteligentes (smart TV) o no cuenten con una consola".

"AirConsole siempre ha gozado de buena reputación en Indonesia y estamos felices de llevar nuestra consola de videojuegos en línea a los clientes de XL Home. Estamos consolidando un gran catálogo de videojuegos y experiencias que seguirán complaciendo a los clientes de nuestros socios en los años por venir. AirConsole es el pasatiempo perfecto para familias con niños, pero también para adultos que desean disfrutar de tiempo de calidad con sus amistades", dijo Andrin von Rechenberg, director general de AirConsole.

Esta iniciativa fortalece la presencia de AirConsole en el ecosistema AndroidTV. Representa una solución llave en mano que es viable para los operadores y proveedores de servicios OTT que ansían ofrecer contenidos instantáneos de videojuegos de ocio en sus catálogos de entretenimiento. A diferencia de otras ofertas de videojuegos en nube, AirConsole no requiere del envío de controladores.

Acerca de AirConsole

AirConsole nace en 2015 en Zúrich, Suiza. Fundada por el ex director de tecnología de Google y ex alumno de ETH Zurich, Andrin von Rechenberg, la compañía rápidamente conquistó la fama al superar el desafío entonces no resuelto de la latencia al jugar videojuegos en la nube. Más de 6.000 desarrolladores del mundo han creado, conjuntamente, videojuegos publicados en AirConsole que, a su vez, han sido consumidos por más de seis millones de jugadores de más de 190 países.

Kit de prensa: http://aircn.sl/presskit

Atención a prensa:

Anthony Cliquot (director de operaciones)

Tel.: +41 43 535 49 08

Correo-e: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1177259/AirConsole.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1134572/Air_Console_Logo.jpg

FUENTE AirConsole

