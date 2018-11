Aireon assina memorando de entendimento de integração e automação de dados com Atech

MCLEAN, Virgínia, EUA, 6 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Aireon anunciou hoje que assinou um Memorando de Entendimento (MOU) com a Atech Negócios em Tecnologias S/A, uma empresa do Grupo Embraer, desenvolvedora e fornecedora líder de plataformas de automação para Controle de Tráfego Aéreo (ATC, na sigla em inglês). Esse MOU dá início ao estágio de evolução da incorporação por parte da Atech de dados de vigilância de tráfego aéreo baseados em espaço (ADS-B) da Aireon ao sistema SAGITARIO, desenvolvido pela Atech, em parceria com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) do Brasil.

Responsável por todo o desenvolvimento e modernização do controle do tráfego aéreo e de sistemas de defesa aérea no Brasil, a Atech continua trabalhando com meios para modernizar o controle do tráfego aéreo no Brasil. O SAGITARIO está em funcionamento em 5 Centros de Controle de Área (ACCs) - Brasília, Curitiba, Recife, Amazonas e Atlântico - e em vários Centros de Controle de Aproximação (APPs), entre eles, os de São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Belém, Campo Grande, Porto Alegre e Rio de Janeiro. O SAGITARIO proporciona um controle de tráfego aéreo completo, de ponta a ponta desde o aeroporto de origem ao de destino para o DECEA.

"Permanecendo à frente da curva, a integração e a implementação são essenciais para nós nessa etapa do jogo, e estamos empolgados em trabalhar com um líder mundial no espaço da automatização de ATM (Gerenciamento de Tráfego Aéreo)", declarou Cyriel Kronenburg, vice-presidente de Serviços de Aviação da Aireon. "Ao trabalhar com a Atech, poderemos criar uma fonte de dados do tipo "plug-and-play" (pronta para entrar em operação), com perfeita integração e fluxo de dados para o Brasil, ajudando a simplificar o processo de integração em nível de cliente, o que representa um componente essencial de nosso sucesso."

"O contrato com a Aireon permitirá a Atech adaptar seus sistemas para lidar com dados ADS-B baseados em espaço, expandindo a competência do SAGITARIO para realizar uma vigilância aeroespacial mais integrada e completa, aprimorando a segurança e otimizando as operações dos centros de controle de tráfego aéreo ANPS", declarou Delfim Miyamaru, diretor ATM da Atech Negócios em Tecnologias S/A, uma empresa do Grupo Embraer.

O trabalho com parceiros de integração e automatização de ATM de ponta, como a Atech, representa um grande avanço na simplificação da implementação dos dados ADS-B baseados em espaço da Aireon para os ANSPs ao redor do mundo. Além de prover cobertura oceânica, o sistema da Aireon é ideal para países com vastas quantias de terreno remotos, onde a implementação de radar baseados no solo e a infraestrutura ADS-B podem ser caras e impraticáveis. Como ativo baseado no espaço, o sistema da Aireon ajuda a proporcionar uma solução a esse problema, tornando a vigilância do tráfego aéreo confiável e em tempo real, disponível a cada ANSP, independentemente do local, tipo de terreno e tamanho do espaço aéreo.

Sobre a Aireon LLC

A Aireon está implementando um sistema de vigilância de tráfego aéreo baseado no espaço para aeronaves equipadas com o sistema de vigilância dependente automática por radiodifusão (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast - ADS-B) em todo o mundo. A Aireon potencializará as tecnologias de próxima geração de vigilância no setor da aviação que são atualmente baseadas em terra e, pela primeiríssima vez, ampliará seu alcance global para aprimorar significativamente a eficiência, otimizar a segurança, reduzir emissões e fornecer benefícios de economia de custo para todos os participantes. A vigilância do ADS-B em tempo real abrangerá regiões oceânicas, polares e remotas, além de ampliar os sistemas existentes baseados em terra que se limitam ao espaço aéreo terrestre. Em parceria com os principais provedores de serviços de navegação aérea (Air Navigation Service Providers - ANSPs) de todo o mundo, como a NAV CANADA, a Irish Aviation Authority (IAA), Enav, NATS e Naviair, assim como a Iridium Communications, a Aireon fornecerá um sistema de vigilância de tráfego aéreo baseado no espaço global e em tempo real para todas as partes interessadas na aviação. Para obter mais informações sobre a Aireon, visite www.aireon.com.

Sobre a Atech

A Atech é responsável pela evolução dos sistemas que controlam praticamente 100% do espaço aéreo brasileiro, bem como faz parte das poucas empresas do mundo capazes de implementar, fornecer e integrar esse tipo de solução à sua própria tecnologia. Consolidada no mercado de ATM, a Atech reúne todo o conhecimento e habilidade comercial que construir no decorrer dos anos de experiência a fim de prover um pacote completo de soluções para gerenciamento e controle do espaço aéreo, de aterrissagem a aterrissagem, com segurança, eficiência e eficácia.

