AirFusion lance la plateforme logicielle de détection des dommages et de prédiction des risques de nouvelle génération basée sur l'IA pour le secteur de l'éolien commercial

La technologie de fusion de capteurs en instance de brevet d'AirFusion combinée à un noyau technologique d'IA basé sur un réseau neuronal convolutif (rnc) avancé, tire parti des téraoctets issus des images spécialisées dans un ensemble de formation unique bâti sur des heuristiques spécifiques au secteur, ainsi que sur des techniques d'apprentissage profond issues d'experts éoliens à travers le monde. Le système d'IA en « auto-apprentissage » ingère en permanence de nouvelles images de capteurs ainsi que des données connexes pour optimiser la précision globale. AirFusion Wind fournit aux opérateurs éoliens une détection et une analyse cohérentes qui s'adaptent à toute l'entreprise. Les clients bénéficient d'un accès global aux données d'inspection et aux outils d'analyse, afin de créer et de sauvegarder rapidement des rapports personnalisés et dynamiques, qui s'intègrent facilement au PGI d'entreprise, à l'IoT industriel, à la GMAO, ou à d'autres systèmes de données d'entreprise.

L'écosystème de l'éolien commercial, bien qu'en croissance, est également confronté à de nombreux défis : des infrastructures vieillissantes qui, malgré les problématiques liées à leur état, nécessitent une disponibilité de plus de 95 % et une efficience de production maximale, une pression à la baisse sur les prix au sein des marchés énergétiques, une obligation d'inspections pour délivrer instantanément de meilleures données exploitables, ainsi que la transition vers des inspections basées sur les drones et offrant davantage de données de meilleure qualité, qui augmente les délais et les coûts nécessaires pour des rapports et des analyses d'inspection axés sur l'humain. Ajoutez à cela la pression à la baisse sur les prix de la part des opérateurs énergétiques sur les budgets globaux de maintenance et d'opérations (afin de s'adapter à la pression sur les prix énergétiques), et vous obtenez la situation la plus difficile qui soit : l'analyse 100 % axée sur l'humain et réalisée sans aide n'est pas viable économiquement.

« Seules les solutions basées sur l'IA seront suffisamment performantes pour gérer la demande, l'envergure et les complexités des inspections autonomes d'éoliennes », a déclaré Dennis Chateauneuf, président et PDG d'AirFusion. « La combinaison technologique unique de reconnaissance d'images, de technologie de fusion de capteurs en instance de brevet, et d'IA d'AirFusion Wind fournit la cohérence nécessaire pour offrir des inspections extrêmement précises, et l'évolutivité requise par nos clients. Grâce à AirFusion Wind, l'analyse des données d'inspection est réduite de plusieurs heures à quelques minutes pour offrir des pronostics et une maintenance normative qui réduisent considérablement les coûts opérationnels. »

AirFusion Wind contrôle l'état des turbines, identifie les dommages et la dégradation des actifs, simplifie les flux de travail et les rapports d'inspection, afin d'offrir un contrôle des infrastructures plus intelligent et plus fiable. Les outils d'analyse conviviaux et techniquement avancés aident les clients à obtenir des réponses plus performantes et plus fiables à partir des données qu'ils collectent, tout en réduisant leur coût par rapport. En utilisant l'apprentissage machine basé sur l'IA, la précision est considérablement améliorée, et les délais d'analyse des données effectuée par l'humain sont réduits jusqu'à 95 %.

À propos d'AirFusion

AirFusion crée des solutions logicielles basées sur l'IA pour l'inspection des infrastructures, la détection automatisée des dommages et le contrôle prédictif des risques, qui réduisent significativement les temps d'arrêt et les pertes de revenus. Nos clients sont des opérateurs d'actifs énergétiques (éolien/électricité), des opérateurs de télécommunications, des opérateurs pétroliers et gaziers, ainsi que des organisations de services qui assurent des inspections/contrôles en utilisant des drones commerciaux et d'autres capteurs. Utilisant des images capturées dans le cadre d'inspections par drones ou basées au sol, la plateforme d'AirFusion s'appuie sur une technologie de fusion de capteurs en instance de brevet, afin de transformer ces images en données exploitables en quelques minutes au lieu de plusieurs jours ou semaines dans le cas d'une inspection manuelle. Basée à Boston et possédant des bureaux dans l'UE, la société est dirigée par une équipe d'experts visionnaires dans les domaines des infrastructures, de l'IA, des plateformes cloud, et des technologies de reconnaissance visuelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.airfusion.com/, sur twitter @AirFusionNews, ou sur LinkedIn.

