AIRS Medical présentera SwiftMR™ à l'ECR 2026

MUNICH, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- AIRS Medical, le chef de file mondial des solutions d'IA pour l'imagerie médicale, présentera les dernières avancées de son SwiftMR au Congrès européen de radiologie (ECR) 2026 à Vienne. Les participants sont invités à visiter le stand AI-19 (hall X1 - AI Area) pour découvrir comment SwiftMR permet des scans plus rapides et des images plus nettes dans des environnements cliniques réels.1

Découvrez SwiftMR avec vos propres données

Suivre une démonstration est une chose, mais constater les résultats dans votre propre flux de travail en est une tout autre. Durant l'ECR 2026, AIRS Medical proposera une expérience « Apportez vos propres données » au stand AI-19. Les participants pourront apporter des données DICOM anonymes et observer leur reconstruction en temps réel à l'aide de SwiftMR, qui leur permettra d'observer les améliorations de la qualité de l'image et l'impact opérationnel.

Les places étant limitées, les participants sont invités à prendre rendez-vous à l'avance .

Assister à des sessions dirigées par des experts

AIRS Medical organisera également deux présentations éducatives détaillant l'utilité de SwiftMR dans divers environnements de scanner.

AI Lightning Talk | 5 mars, 13h30 | AI Theater (niveau -2, salle D1) - Progrès en matière de qualité d'image et d'efficacité opérationnelle grâce à un logiciel de reconstruction IRM basé sur l'IA : SwiftMR sur les anciens scanners de 1,5T

- Symposium Satellite | 6 mars, 9h30 | Open Forum Foyer B (niveau 2) - Scans plus rapides, qualité exceptionnelle : impact clinique et opérationnel du logiciel de reconstruction d'IRM par IA SwiftMR

Pour plus de détails et pour vous inscrire, visitez le site web d'AIRS Medical .

Renforcer la dynamique grâce à des partenariats clés

AIRS Medical participera à l'ECR 2026 après une année de croissance significative, soutenant désormais les fournisseurs d'imagerie dans 17 pays de la région EMEA. Les partenariats stratégiques jouent un rôle central dans l'élargissement de l'accès à SwiftMR.

Esaote - AIRS Medical renforce sa collaboration avec Esaote, leader mondial de l'IRM ouverte, en introduisant SwiftMR dans la pratique clinique réelle par le biais d'une intégration transparente et d'une distribution mondiale plus large sur les systèmes IRM Esaote. Pour en savoir plus sur Esaote, consultez son site web .

- AIRS Medical renforce sa collaboration avec Esaote, leader mondial de l'IRM ouverte, en introduisant SwiftMR dans la pratique clinique réelle par le biais d'une intégration transparente et d'une distribution mondiale plus large sur les systèmes IRM Esaote. . ASG - AIRS Medical s'est associé à ASG Superconductors (ASG), l'un des principaux fabricants d'IRM verticale, pour apporter les capacités d'amélioration de la qualité d'image et de réduction du temps de balayage de SwiftMR à MROpen EVO, la base de clients d'ASG en croissance rapide. Pour en savoir plus sur ASG, consultez son site web .

« Notre croissance dans la région EMEA reflète une demande évidente pour des IRM plus rapides et de meilleure qualité », déclare Jayden Jung, responsable de la région EMEA chez AIRS Medical. « Grâce à nos partenariats et à l'innovation continue avec SwiftMR, nous permettons aux fournisseurs d'imagerie de scanner plus efficacement et de fournir des informations essentielles aux patients. »

Réservez votre démo sur le site web d'AIRS Medical pour rencontrer Jayden et le reste de l'équipe EMEA.

À propos d'AIRS Medical

AIRS Medical est un leader reconnu dans le domaine de l'imagerie diagnostique activée par l'IA et a été désignée comme l'une des meilleures entreprises de santé numérique au monde . Le produit phare de l'entreprise, SwiftMR, a été récompensé à plusieurs reprises pour sa rapidité dans les IRM , et les membres de l'équipe qui en est à l'origine ont été reconnus comme des innovateurs dans le domaine de l'IA . Animé par la mission d'élargir l'accès aux soins de santé préventifs, AIRS Medical est à l'avant-garde de l'efficacité des IRM, permettant aux centres d'imagerie de servir plus de patients et de fournir des soins essentiels à leurs communautés.

Pour en savoir plus sur AIRS Medical, veuillez consulter https://airsmed.com/en/ .

