AIRS Medical präsentiert SwiftMR™ live auf der ECR 2026

MÜNCHEN, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AIRS Medical, ein weltweit führender Anbieter von KI-Lösungen für die medizinische Bildgebung, wird auf dem Europäischen Radiologiekongress (ECR) 2026 in Wien die neuesten Entwicklungen von SwiftMR vorstellen. Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, den Stand Nr. AI-19 (Halle X1 – AI-Bereich) zu besuchen, um zu erfahren, wie SwiftMR in realen klinischen Umgebungen schnellere Scans und schärfere Bilder liefert.1

Erleben Sie SwiftMR mit Ihren eigenen Daten

Eine Demonstration zu sehen ist eine Sache – die Ergebnisse in Ihrem eigenen Arbeitsablauf zu sehen, ist eine andere. Während der gesamten ECR 2026 bietet AIRS Medical am Stand Nr. AI-19 die Möglichkeit, eigene Daten mitzubringen. Teilnehmer können anonymisierte DICOM-Daten mitbringen und deren Rekonstruktion in Echtzeit mit SwiftMR verfolgen, wodurch sie sich aus erster Hand von den Verbesserungen der Bildqualität und den Auswirkungen auf den Betrieb überzeugen können.

Die Termine sind begrenzt, daher wird den Teilnehmern empfohlen, einen Termin im Voraus zu vereinbaren.

Nehmen Sie an von Experten geleiteten Veranstaltungen teil

AIRS Medical wird außerdem zwei Informationsveranstaltungen durchführen, in denen die Vorteile von SwiftMR in verschiedenen Scanner-Einstellungen detailliert vorgestellt werden.

  • AI Lightning Talk | 5. März, 13:30 Uhr | AI Theater (Ebene -2, Raum D1) - Advances in Image Quality and Operational Efficiency with AI powered MRI Reconstruction Software: SwiftMR auf älteren 1,5T-Scannern
  • Satellite Symposium | 6. März, 9:30 Uhr | Offenes Forum Foyer B (Ebene 2) - Faster Scans, Exceptional Quality: Clinical and Operational Impact of AI-Powered MRI Reconstruction Software SwiftMR

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Website von AIRS Medical.

Ausbau der Dynamik durch wichtige Partnerschaften

Nach einem Jahr mit bedeutendem Wachstum nimmt AIRS Medical an der ECR 2026 teil und unterstützt nun Bildgebungsanbieter in 17 Ländern in EMEA. Strategische Partnerschaften spielen eine zentrale Rolle bei der Erweiterung des Zugangs zu SwiftMR.

„Unser Wachstum in der EMEA-Region spiegelt die deutliche Nachfrage nach schnelleren und qualitativ hochwertigeren MRT-Untersuchungen wider", erklärte Jayden Jung, Head of EMEA bei AIRS Medical. „Durch unsere Partnerschaften und kontinuierlichen Innovationen mit SwiftMR erleichtern wir es Bildgebungsanbietern, effizienter zu scannen und Patienten wichtige Erkenntnisse zu liefern."

Bitte vereinbaren Sie auf der Website von AIRS Medical einen Termin, um Jayden und das gesamte EMEA-Team kennenzulernen.

Informationen zu AIRS Medical

AIRS Medical ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der KI-gestützten diagnostischen Bildgebung und wurde zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit ernannt. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, SwiftMR, wurde mehrfach für die Geschwindigkeit des MRT-Verfahrens ausgezeichnet, und das Team dahinter wurde als Innovatoren im Bereich KI gewürdigt. AIRS Medical verfolgt das Ziel, den Zugang zu präventiver Gesundheitsversorgung zu erweitern und ist Wegbereiter in Sachen MRT-Effizienz. Das Unternehmen ermöglicht Bildgebungszentren, mehr Patienten zu versorgen sowie ihren Kommunen wichtige Dienste zu leisten.

Mehr Informationen zu AIRS Medical finden Sie auf https://airsmed.com/en/.

Julia Habeck
AIRS Medical
Senior Marketing Manager, EMEA
[email protected]
+49 40 82211839

Die tatsächliche Scanzeit variiert je nach Scannermodell, Sequenz und klinischem Protokoll.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2457674/airs_logo_new_Logo.jpg

