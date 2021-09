Airtel choisit Tejas Networks pour l'extension de son réseau optique

BANGALORE, Inde, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE : TEJASNET) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été choisie par Bharti Airtel (« Airtel »), le premier fournisseur de solutions de communication en Inde, pour améliorer la capacité du réseau optique d'Airtel sur les principaux marchés métropolitains.

Tejas fournira, installera et supportera ses produits TJ1600 DWDM/OTN de pointe pour étendre les réseaux optiques d'Airtel vers la périphérie, en prenant en charge les réseaux de liaison 5G, les services B2B et les applications haut débit. La capacité accrue permettra à Airtel d'offrir une expérience supérieure à ses clients alors que la consommation de données en Inde augmente rapidement.

M. Randeep Sekhon, Directeur de la Technologie de Bharti Airtel, a déclaré : « Airtel a réalisé d'importants investissements pour étendre la capacité de son réseau métropolitain dans le cadre de sa préparation à la 5G et pour répondre à la consommation accrue de bande passante des clients de la téléphonie fixe et des entreprises. Nous sommes ravis de nous associer à Tejas pour cette intervention clé sur le réseau qui nous permettra d'offrir une expérience de classe mondiale à nos clients. »

M. Sanjay Nayak, Directeur général et PDG de Tejas Networks, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de dix ans avec Airtel, qui s'est imposé comme l'un des premiers fournisseurs de services de télécommunications au monde. Dans le cadre de ce nouveau contrat, nous fournirons nos produits DWDM/OTN TJ1600 multiterabit pour augmenter la capacité du réseau métropolitain d'Airtel jusqu'à la périphérie du réseau. Nous sommes heureux de constater que notre plateforme TJ1600, avec sa conception modulaire de « paiement selon la croissance (pay-as-you-grow) » supportant des longueurs d'onde de 100Gbps à 600Gbps et une architecture OTN/DWDM universelle offrant une expansion et une optimisation avancées de la bande passante, gagne en popularité auprès des principaux fournisseurs de services de télécommunications dans le monde. »

À propos de Tejas Networks Limited

Tejas Networks conçoit, développe et vend des produits de mise en réseau de haute performance aux fournisseurs de services de télécommunications, aux fournisseurs de services Internet, aux services publics, à la défense et aux entités gouvernementales dans plus de 75 pays. Les produits Tejas utilisent une architecture matérielle programmable et définie par logiciel avec une base de code logiciel commune qui permet des mises à niveau transparentes des nouvelles fonctionnalités et des normes technologiques.

Pour plus d'informations, visitez le site de Tejas Networks à l'adresse suivante http://www.tejasnetworks.com ou contactez

Relations avec les investisseurs : [email protected]

M. Santosh Keshavan

[email protected]

Téléphone : +91 80 41794600

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/826177/Tejas_Networks_Logo.jpg

SOURCE Tejas Networks Limited