Airtel seleciona a Tejas Networks para expansão de rede óptica

BENGALURU, Índia, 24 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) anunciou hoje que foi selecionada pela Bharti Airtel ("Airtel"), principal provedora de soluções de comunicações da Índia, para aprimorar a capacidade de rede óptica da Airtel nos principais mercados metropolitanos.

A Tejas fornecerá, instalará e apoiará seus produtos TJ1600 DWDM/OTN de última geração para estender as redes ópticas da Airtel em direção à borda, suportando backhaul 5G, serviços B2B e aplicações de banda larga. A capacidade aprimorada permitirá que a Airtel ofereça uma experiência superior aos seus clientes à medida que o consumo de dados na Índia cresce rapidamente.

Giuliano Randeep Sekhon, diretor de tecnologia da Bharti Airtel, disse: "A Airtel vem fazendo investimentos significativos na expansão de sua capacidade de rede de metrô como parte de sua preparação 5G e para atender ao aumento do consumo de largura de banda por clientes de linha fixa e empresariais. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Tejas nesta importante intervenção de rede que nos permitirá oferecer experiência de classe mundial a nossos clientes."

Giuliano Sanjay Nayak, diretor geral e CEO da Tejas Networks, disse: "Estamos muito satisfeitos em expandir nossa parceria de década com a Airtel, que se estabeleceu como um dos principais provedores de serviços de telecomunicações do mundo. Nos termos deste novo contrato, forneceremos nossos produtos multiterabit TJ1600 DWDM/OTN para aumentar a capacidade de rede metropolitana da Airtel até a borda da rede. Estamos felizes em ver que nossa plataforma TJ1600, com seu design modular "pay-as-you-grow" com suporte de comprimentos de onda de 100Gbps a 600Gbps wavelengths e uma arquitetura universal OTN/DWDM que oferece expansão avançada de largura de banda e otimização, está ganhando tração significativa entre os principais provedores de serviços de telecomunicações em todo o mundo."

Sobre a Tejas Networks Limited

A Tejas Networks projeta, desenvolve e vende produtos de rede de alto desempenho para provedores de serviços de telecomunicações, provedores de serviços de internet, serviços públicos, defesa e entidades governamentais em mais de 75 países. Os produtos da Tejas utilizam arquitetura de hardware programável definida por software com uma base de código de software comum que oferece atualizações perfeitas de novos recursos e padrões de tecnologia.

Para mais informações, visite a Tejas Networks em http://www.tejasnetworks.com

