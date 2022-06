AIS s'associe à ZTE pour construire le premier réseau 5G de haut niveau en Thaïlande

Avec la construction du premier centre A-Z lancé d'ici le troisième trimestre 2022

SHENZHEN, Chine, 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de coopération global avec Advanced Info Service Plc. (AIS), le premier fournisseur de services numériques en Thaïlande.

Selon l'accord, ZTE sera le partenaire stratégique global d'AIS pour mettre à niveau des technologies clés telles que la 5G afin d'améliorer la qualité du réseau et d'offrir d'excellentes expériences utilisateur aux clients AIS, tout en développant des innovations pour placer la Thaïlande à l'avant-garde de l'économie numérique.

ZTE, avec un grand engagement à mettre à niveau le réseau AIS 5G pour en faire un réseau autonome capable d'une gestion de réseau autonome précise pendant le traitement des mégadonnées et de l'IA, sera également sur le point d'étendre les capacités 5G d'AIS pour différentes industries, renforcées par l'innovation spécialisée de ZTE une expertise déjà couronnée de succès à l'échelle mondiale. Cela permettra aux industries thaïlandaises de se développer massivement grâce au déploiement de la transformation numérique.

En outre, AIS et ZTE lanceront le premier « A-Z Center » (centre d'innovation 5G) de Thaïlande en tant que plaque tournante pour les collaborations de recherche et les innovations 5G conjointes, à la fois pour les infrastructures et les solutions, afin de stimuler la croissance dans des secteurs tels que les applications 5G dans les secteurs verticaux de l'industrie. Le centre devrait être achevé d'ici le troisième trimestre de cette année.

« Nous sommes un fournisseur de services de vie numérique qui se concentre sur le déverrouillage des technologies numériques telles que la 5G, une infrastructure vitale pour améliorer les capacités du pays dans l'économie numérique », a déclaré Somchai Lertsutiwong, PDG d'AIS. « Cela nous donne le potentiel pour nos investissements d'offrir une grande variété d'expériences et de services intelligents aux clients AIS, au public thaïlandais et à un éventail de secteurs industriels. »

« Nous avons toujours été convaincus que la 5G deviendrait une variable clé dans un avenir proche pour affecter la transformation, du comportement des consommateurs aux contextes sociaux, et la croissance de l'économie numérique thaïlandaise » a ajouté Somchai Lertsutiwong.

« ZTE, en tant que l'un des leaders mondiaux de la 5G, est convaincu que la 5G est le moteur du développement des marchés verticaux et de la transformation numérique des industries », a déclaré M. Xu Ziyang, PDG de ZTE Corporation. « Nous continuerons d'innover dans les solutions et applications techniques 5G, et travaillerons avec AIS pour explorer conjointement l'énorme potentiel des réseaux 5G à l'ère de l'économie numérique. »

AIS est actuellement le seul fournisseur à persister dans l'expansion de son réseau 5G pour couvrir les 77 provinces de la Thaïlande, atteignant 78 % de la population. Visant à porter le nombre à 85 % au cours de cette année, AIS a continué à travailler avec des partenaires de classe mondiale comme ZTE pour développer conjointement des innovations.

En mars 2022, AIS, Qualcomm et ZTE ont annoncé la première vitrine 5G NR-DC (New Radio Dual Connectivity) au monde sur le terrain avec 2,6 GHz et 26 GHz, atteignant une vitesse de liaison descendante maximale de 8,5 Gbps et une vitesse de liaison montante maximale de 2,17 Gbps avec un seul appareil mobile. Dans le cadre de l'effort conjoint, cette collaboration combine deux principales bandes de fréquences 5G, Sub-6 et 5G mm Wave, pour améliorer les capacités du réseau 5G thaïlandais et étendre le paysage des applications 5G.

De plus, en mai 2021, AIS, ZTE et l'Université de technologie de Suranaree ont collaboré pour tester la 5G Smart Factory. Cela aide le personnel à acquérir une expertise en IA, Cloud, IoT, VR et AR. Ensuite, les compétences peuvent être appliquées pour développer des solutions pour le secteur manufacturier, plus particulièrement dans le nord-est de la Thaïlande.

Contacts pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

E-mail : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation