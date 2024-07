AISWEI brille au SNEC et à l'Intersolar Europe avec des solutions énergétiques révolutionnaires '

SHANGHAI, le 10 juillet 2024 /PRNewswire/-- AISWEI, une entreprise mondiale leader dans la technologie de l'énergie propre, et sa marque internationale Solplanet ont marqué une présence notable lors de deux salons internationaux majeurs de l'énergie en juin : SNEC 2024 à Shanghai, en Chine, et Intersolar Europe 2024 à Munich, en Allemagne. L'entreprise a partagé ses perspectives sur l'application de ses solutions technologiques solaires adaptées aux marchés internationaux, soutenues par sa gamme de produits innovants.

AISWEI a introduit le premier produit de l'industrie « Intelligence Artificielle (IA) + » au SNEC et à Intersolar Europe. Cette solution innovante intègre une technologie d'IA générative avancée dans le processus de gestion énergétique des centrales photovoltaïques (PV), visant à améliorer la satisfaction des utilisateurs et la rentabilité en offrant une expérience de « consultant énergétique privé » fluide.

« Ceci témoigne de la prouesse innovante d'AISWEI. Dans l'industrie du photovoltaïque, l'innovation est la force motrice, et seules les entreprises qui innovent constamment et restent technologiquement en avance peuvent triompher sur le marché, » a déclaré Dr. Zhang Yong, Président et CEO d'AISWEI.

AISWEI a également dévoilé plusieurs nouveaux produits, notamment les onduleurs triphasés série ASW 320 kW HT pour les centrales au sol, l'onduleur hybride monophasé ASW 8/10 kW SH et les onduleurs hybrides triphasés série ASW 15-30 kW TH pour des usages résidentiels et commerciaux de petite taille, cette dernière série étant remarquée pour son design élégant.

Les principaux produits présentés aux deux expositions incluaient les onduleurs hybrides triphasés série ASW 5-12kW H-T2/T3 et les batteries haute tension série Ai-HB 7.5-20kW G2, qui ont tous deux connu un succès important sur les marchés mondiaux. Les secteurs commerciaux et industriels ont été abordés avec le produit phare de la série ASW 80-110 kW LT, qui a été intégré avec succès dans de nombreux projets photovoltaïques solaires mondiaux.

Au SNEC, l'entreprise a été honorée du « Terawatt Diamond Award » pour son onduleur hybride triphasé, la série ASW 5-12kW H-T2/T3-DG, spécialement conçue pour les applications résidentielles. Cette reconnaissance met en avant leurs avancées technologiques remarquables et leur performance exceptionnelle.

Les produits et solutions innovants et de haute qualité d'AISWEI ont recueilli d'immenses éloges et une reconnaissance mondiale lors des deux expositions. Pas à pas, AISWEI continuera à inspirer et à conduire des changements positifs dans le paysage mondial de l'énergie propre, laissant une marque indélébile sur l'avenir des solutions énergétiques durables.

À propos d'AISWEI

AISWEI, anciennement connue sous le nom de filiale chinoise de SMA, fabrique avec succès des produits de haute qualité et fiables depuis 2009. Aujourd'hui, AISWEI est une entreprise leader en R&D et fabrication, se concentrant sur l'énergie propre, offrant un large portefeuille de produits d'onduleurs photovoltaïques et hybrides, de chargeurs pour véhicules électriques et de systèmes de gestion énergétique intelligents.

Basée à Shanghai avec trois centres de R&D et un site de production, la portée opérationnelle d'AISWEI s'étend à travers l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Océanie, avec des produits distribués dans plus de 60 pays et régions. Nous sommes motivés par une idée simple : l'énergie solaire pour tous. Nous nous efforçons de créer la meilleure expérience possible pour nos distributeurs, installateurs et utilisateurs finaux en nous concentrant sur la qualité, la fiabilité et des produits conviviaux. Solplanet s'engage à fournir un avenir énergétique propre à tous.

