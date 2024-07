AISWEI glänzt auf SNEC und Intersolar Europe mit bahnbrechenden Energielösungen

SHANGHAI, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- AISWEI, ein weltweit führendes Unternehmen für saubere Energietechnologie, und seine ausländische Marke Solplanet waren im Juni auf zwei bedeutenden internationalen Energiemessen vertreten: SNEC 2024 in Shanghai, China, und Intersolar Europe 2024 in München, Deutschland. Das Unternehmen gab Einblicke in die Anwendung seiner Solartechnologielösungen, die auf die globalen Märkte zugeschnitten sind und durch seine innovative Produktpalette unterstützt werden.

AISWEI hat auf der SNEC und der Intersolar Europe das erste „Artificial Intelligence (AI) +" Produkt der Branche vorgestellt. Die innovative Lösung integriert fortschrittliche generative KI-Technologie in den Energiemanagementprozess von Solarkraftwerken und zielt darauf ab, die Zufriedenheit und Rentabilität der Nutzer durch die Bereitstellung eines nahtlosen „privaten Energieberaters" zu verbessern.

„Dies ist ein Beweis für die Innovationskraft von AISWEI. In der Solarbranche ist Innovation die treibende Kraft, und nur Unternehmen, die konsequent innovativ sind und technologisch an der Spitze bleiben, können sich auf dem Markt durchsetzen", sagte Dr. Zhang Yong, Präsident und Geschäftsführer von AISWEI.

AISWEI stellte auch mehrere neue Produkte vor, darunter die dreiphasigen Wechselrichter der Serie ASW 320kW HT für Freiflächenanlagen, die einphasigen Hybrid-Wechselrichter der Serie ASW 8/10kW SH und die dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter der Serie ASW 15-30kW TH für Wohngebäude und kleinere gewerbliche Anwendungen, wobei sich die letztgenannte Serie durch ihr schlankes Design auszeichnet.

Zu den wichtigsten Produkten, die auf den beiden Messen vorgestellt wurden, gehörten die dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter der Serie ASW 5-12kW H-T2/T3 und die Hochspannungsbatterien der Serie Ai-HB 7,5-20kW G2, die beide auf den globalen Märkten großen Anklang gefunden haben. Der gewerbliche und industrielle Sektor (C&I) wurde mit dem Flaggschiff-Produkt ASW 80-110kW LT-Serie adressiert, das bereits erfolgreich in zahlreiche globale Solar-PV-Projekte integriert wurde.

Auf der SNEC wurde das Unternehmen mit dem „Terawatt Diamond Award" für seinen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter ASW 5-12kW H-T2/T3-DG ausgezeichnet, der speziell für Anwendungen im Wohnbereich entwickelt wurde. Diese Anerkennung unterstreicht ihre bemerkenswerten technologischen Fortschritte und ihre herausragende Leistung.

Die innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte und Lösungen von AISWEI ernteten auf beiden Messen großes Lob und Anerkennung von den weltweiten Besuchern. Schritt für Schritt wird AISWEI auch weiterhin positive Veränderungen in der globalen Landschaft für saubere Energie anregen und vorantreiben und so einen unauslöschlichen Einfluss auf die Zukunft nachhaltiger Energielösungen ausüben.

AISWEI, früher bekannt als die chinesische Tochtergesellschaft von SMA, stellt seit 2009 erfolgreich hochwertige und zuverlässige Produkte her. Heute ist AISWEI ein führendes Forschungs- und Produktionsunternehmen, das sich auf saubere Energie konzentriert und ein breites Portfolio an Photovoltaik- und Hybridwechselrichtern, EV-Ladegeräten und intelligenten Energiemanagementsystemen anbietet.

AISWEI hat seinen Hauptsitz in Shanghai und verfügt über drei Forschungs- und Entwicklungszentren sowie ein Produktionszentrum. Die Produkte von AISWEI werden in mehr als 60 Ländern und Regionen in Asien, Europa, Südamerika, Afrika und Ozeanien vertrieben. Wir werden von einer einfachen Idee angetrieben: Solarenergie für alle. Wir sind bestrebt, unseren Händlern, Installateuren und Endverbrauchern die bestmögliche Erfahrung zu bieten, indem wir uns auf Qualität, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliche Produkte konzentrieren. Solplanet setzt sich für eine saubere Energiezukunft für alle ein.

