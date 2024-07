AISWEI se place au 6ème rang mondial avec un record de 18,9 GW d'onduleurs photovoltaïques expédiés

SHANGHAI, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- AISWEI, la société mère de Solplanet, a atteint un nombre record de livraisons en 2023, se hissant à la sixième place du classement mondial des livraisons d'onduleurs photovoltaïques, comme l'indique S&P Global Commodity Insights, l'un des principaux fournisseurs d'informations sur le marché mondial de l'énergie. En outre, un rapport de Wood Mackenzie, une entreprise mondiale spécialisée dans les énergies renouvelables, l'énergie et les ressources naturelles, place AISWEI parmi les dix premiers sur plusieurs marchés, dont l'Europe et l'Amérique latine. Notamment, la livraison d'AISWEI est classée sixième en Allemagne et septième au Brésil, deux marchés sur lesquels le producteur d'onduleurs solaires a fait des percées significatives.

Sur le marché chinois, AISWEI continue d'afficher une forte croissance, soulignant ainsi sa position de leader dans l'industrie. Dans le segment résidentiel domestique, l'entreprise a conservé sa première part de marché pendant trois années consécutives.

AISWEI et sa marque mondiale, Solplanet, ont acquis une reconnaissance mondiale et ont été largement plébiscités pour la qualité exceptionnelle de leurs produits et leurs solutions innovantes. Stimulées par une solide expertise technologique et un engagement international stratégique, les expéditions mondiales de l'entreprise ont atteint le chiffre record de 18,9 GW en 2023, et ses marchés s'étendent désormais à plus de 60 pays et régions.

Cette année, AISWEI a lancé le premier produit « Artificial Intelligence (AI) + » de l'industrie, aux côtés d'onduleurs de haute puissance et de stockage d'énergie, démontrant ainsi son alignement sur les tendances du marché et son engagement à répondre aux attentes des clients du monde entier.

En tant que leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables, AISWEI et Solplanet s'engagent à faire avancer les choses grâce à des innovations technologiques permanentes. L'entreprise continuera à contribuer à la durabilité mondiale en fournissant des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement.

À propos d'AISWEI

AISWEI, anciennement connue sous le nom de filiale chinoise de SMA, fabrique avec succès des produits fiables et de haute qualité depuis 2009. Aujourd'hui, AISWEI est une entreprise leader en R&D et fabrication, se concentrant sur l'énergie propre, offrant un large portefeuille de produits d'onduleurs photovoltaïques et hybrides, de chargeurs pour véhicules électriques et de systèmes de gestion énergétique intelligents.

Basée à Shanghai avec trois centres de R&D et un site de production, la portée opérationnelle d'AISWEI s'étend à travers l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Océanie, avec des produits distribués dans plus de 60 pays et régions. Nous sommes motivés par une idée simple : l'énergie solaire pour tous. Nous nous efforçons de créer la meilleure expérience possible pour nos distributeurs, installateurs et utilisateurs finaux en nous concentrant sur la qualité, la fiabilité et des produits conviviaux. Nous nous engageons à offrir à tous un avenir énergétique propre.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.aiswei-tech.com et www.solplanet.net.

Pour plus d'informations, veuillez contacter[email protected]