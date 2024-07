AISWEI sichert sich weltweit Platz 6 mit rekordverdächtigen 18,9 GW an PV-Wechselrichterlieferungen

SHANGHAI, 25. Juli 2024 /PRNewswire/ -- AISWEI, die Muttergesellschaft von Solplanet, hat im Jahr 2023 eine Rekordzahl an Auslieferungen erzielt und ist damit auf den sechsten Platz in der Rangliste der weltweiten PV-Wechselrichterauslieferungen aufgestiegen, wie S&P Global Commodity Insights, ein führender Anbieter von globalen Energiemarktinformationen, berichtet. In einem Bericht von Wood Mackenzie, einem globalen Beratungsunternehmen für erneuerbare Energien, Energie und natürliche Ressourcen, wird AISWEI in mehreren Märkten, darunter Europa und Lateinamerika, unter den Top Ten geführt. Besonders hervorzuheben ist, dass AISWEIs Lieferungen in Deutschland an sechster und in Brasilien an siebter Stelle stehen, zwei Märkte, in denen der Hersteller von Solar-Wechselrichtern bedeutende Fortschritte gemacht hat.

Auf dem chinesischen Markt verzeichnet AISWEI weiterhin ein starkes Wachstum und unterstreicht damit seine führende Position in der Branche. Im Segment der inländischen Wohngebäude ist das Unternehmen seit drei Jahren in Folge die Nummer 1 auf dem Markt.

AISWEI und seine globale Marke Solplanet haben sich durch die Lieferung außergewöhnlicher Qualitätsprodukte und innovativer Lösungen weltweite Anerkennung und großen Zuspruch erworben. Dank seiner starken technologischen Kompetenz und seines strategischen internationalen Engagements ist der weltweite Absatz des Unternehmens auf einen Rekordwert von 18,9 GW im Jahr 2023 angestiegen, und seine Märkte erstrecken sich mittlerweile auf über 60 Länder und Regionen.

In diesem Jahr hat AISWEI das erste „Artificial Intelligence (AI) +" -Produkt der Branche auf den Markt gebracht, neben Wechselrichtern mit hoher Leistung und Energiespeichern, und zeigt damit seine Ausrichtung auf Markttrends und sein Engagement, die Erwartungen der Kunden weltweit zu erfüllen.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien sind AISWEI und Solplanet bestrebt, den Fortschritt durch kontinuierliche technologische Innovationen voranzutreiben. Das Unternehmen wird durch die Bereitstellung umweltfreundlicher Energielösungen auch weiterhin einen Beitrag zur globalen Nachhaltigkeit leisten.

Informationen zu AISWEI

AISWEI, ehemals die chinesische Tochtergesellschaft von SMA, stellt seit 2009 erfolgreich hochwertige und zuverlässige Produkte her. Heute ist AISWEI ein führendes Forschungs- und Produktionsunternehmen, das sich auf saubere Energie konzentriert und ein breites Portfolio an Photovoltaik- und Hybridwechselrichtern, EV-Ladegeräten und intelligenten Energiemanagementsystemen anbietet.

AISWEI hat seinen Hauptsitz in Shanghai und verfügt über drei Forschungs- und Entwicklungszentren sowie ein Produktionszentrum. Die Produkte von AISWEI werden in mehr als 60 Ländern und Regionen in Asien, Europa, Südamerika, Afrika und Ozeanien vertrieben. Wir werden von einer einfachen Idee angetrieben: Solarenergie für alle. Wir sind bestrebt, unseren Händlern, Installateuren und Endverbrauchern die bestmögliche Erfahrung zu bieten, indem wir uns auf Qualität, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliche Produkte konzentrieren. Wir setzen uns für eine saubere Energiezukunft für alle ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aiswei-tech.com und www.solplanet.net

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:[email protected]