AIT Worldwide Logistics apre una nuova sede a Biberach, in Germania

"Mentre AIT continua a realizzare i propri piani di crescita in tutto il mondo, siamo entusiasti di dare il benvenuto ai nostri nuovi compagni di squadra a Biberach" ha dichiarato il Presidente e CEO di AIT, Vaughn Moore. "Potenziare la nostra rete con una sede in questa regione è un passo strategico che migliora la nostra capacità di supportare la domanda dei clienti".

Michael Völlnagel, Vicepresidente europeo di AIT, ha osservato che mentre la Germania è il più grande Paese di produzione farmaceutica dell'Unione europea, nello stato del Baden-Württemberg, dove si trova AIT-Biberach, operano anche altri esponenti di settori chiave.

"Questa sede è gestita da un team consolidato che apporta molte conoscenze sanitarie e di logistica farmaceutica al serbatoio di competenze già all'attivo di AIT" ha dichiarato Völlnagel. "E la sede di [Biberach] si trova in una posizione ideale per servire anche le aziende vicine del settore high-tech e dei dispositivi medici".

Le attività di AIT-Biberach sono supervisionate da Unitrans International Corporation, un'azienda di AIT Worldwide Logistics. Secondo Andrew Schadegg, Presidente di Unitrans, la sede aggiunge quasi 600 metri quadrati di spazio per uffici e magazzini alla rete globale dell'azienda, oltre al capitale intellettuale di otto esperti del settore, molti dei quali hanno un'esperienza pluridecennale al servizio del settore life sciences.

"Nell'ambito farmaceutico e in diversi altri settori, Unitrans è considerato uno spedizioniere di fiducia nella regione" ha dichiarato Schadegg. "E grazie all'esperienza del team AIT-Biberach in una serie completa di servizi logistici end-to-end, dalle soluzioni di packaging della catena del freddo pre-condizionamento allo sdoganamento, l'azienda ha tutti i numeri per crescere in futuro".

AIT-Biberach è la quinta sede tedesca dell'azienda, che si va ad aggiungere alle sedi di Brema, Francoforte, Greven e Stoccarda, aggiunte alla rete globale di AIT tramite l'acquisizione di Fiege Forwarding da parte del Gruppo FIEGE nel dicembre 2020.

Informazioni su AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics aiuta le aziende a crescere espandendo l'accesso ai mercati in tutto il mondo, dove possono vendere e procurarsi materie prime, componenti e prodotti finiti. Da oltre 40 anni, questa azienda leader della gestione dei trasporti con sede a Chicago si avvale di un approccio consultivo per costruire una rete globale e partnership affidabili in quasi tutti i settori, da quello aerospaziale all'e-commerce, da quello alimentare, governativo e sanitario agli ambiti life sciences e retail. Supportato da una tecnologia scalabile e intuitiva, il modello di business flessibile di AIT offre soluzioni su misura per la supply chain nel trasporto marittimo, aereo e terrestre, entro i tempi indicati e nel rispetto del budget. Con colleghi esperti distribuiti in oltre 85 sedi in tutto il mondo in Asia, Europa e Nord America, AIT offre una serie di servizi completi dallo sdoganamento alla gestione magazzino e servizi "white glove". Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.aitworldwide.com.

La nostra mission

In AIT, siamo sempre alla ricerca di opportunità per guadagnare la fiducia dei nostri clienti fornendo soluzioni logistiche eccezionali in tutto il mondo e apprezzando con passione i nostri lavoratori, partner e le nostre comunità.

