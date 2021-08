AIT Worldwide Logistics opent nieuwe vestiging in Biberach, Duitsland

"Terwijl AIT zijn groeiplannen over de hele wereld blijft uitvoeren, zijn we verheugd om onze nieuwste teamleden in Biberach te mogen verwelkomen," aldus Vaughn Moore, AIT's President en CEO. "De uitbreiding van ons netwerk met een vestiging in deze regio is een strategische stap die ons vermogen aan de klantenvraag te voldoen, vergroot."

Michael Völlnagel, onderdirecteur van AIT Europa, merkte op dat, naast het feit dat Duitsland het grootste farmaceutische productieland van de Europese Unie is, er ook andere belangrijke industrieën aanwezig zijn in de staat Baden-Württemberg, waar AIT-Biberach is gevestigd.

"Dit kantoor wordt beheerd door een ervaren team dat veel kennis op het gebied van gezondheidszorg en farmaceutische logistiek toevoegt aan de expertise van AIT," aldus Völlnagel. "En de locatie [Biberach] is ideaal gelegen om ook nabijgelegen bedrijven die actief zijn in de hightech- en medische hulpmiddelensectoren te bedienen."

De activiteiten van AIT-Biberach staan onder toezicht van Unitrans International Corporation, onderdeel van AIT Worldwide Logistics. Volgens Andrew Schadegg, president van Unitrans, voegt de locatie bijna 600 vierkante meter kantoor- en magazijnruimte toe aan het wereldwijde netwerk van het bedrijf, evenals het intellectuele kapitaal van acht vakdeskundigen, van wie er veel tientallen jaren ervaring hebben in het bedienen van de biowetenschappelijke sector.

"Binnen de farmaceutische sector en in meerdere andere sectoren is Unitrans in de regio een vertrouwde expediteur," aldus Schadegg. "En met de expertise van het AIT-Biberach-team op het gebied van een volledige scala aan end-to-end logistieke diensten, van het voorconditioneren van koelketenverpakkingsoplossingen tot douane-inklaring, zijn ze goed op groei voorbereid."

AIT-Biberach is de vijfde Duitse vestiging van het bedrijf, naast kantoren in Bremen, Frankfurt, Greven en Stuttgart, die in december 2020 werden toegevoegd aan het wereldwijde netwerk van AIT na de overname van Fiege Forwarding van de FIEGE Group.

AIT Worldwide Logistics

Obere Stegwiesen 29

88400 Biberach

Germany

+49 (7351) 8099700

Over AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics helpt bedrijven te groeien door de toegang uit te breiden tot markten over de hele wereld waar ze hun grondstoffen, componenten en afgewerkte goederen kunnen verkopen en inkopen. De in Chicago gevestigde leider op het gebied van transportbeheer vertrouwt al meer dan 40 jaar op een adviserende benadering om een wereldwijd netwerk en betrouwbare samenwerkingen op te bouwen in bijna elke sector, waaronder lucht- en ruimtevaart, e-commerce, voeding, overheid, gezondheidszorg, biowetenschappen en detailhandel. Ondersteund door schaalbare, gebruiksvriendelijke technologie, levert het flexibele bedrijfsmodel van AIT nauwkeurig op maat gemaakte voorraadketenoplossingen voor zee-, lucht- en grondvracht, op tijd en binnen budget. Met deskundige teamleden op meer dan 85 locaties wereldwijd in Azië, Europa en Noord-Amerika, biedt AIT een compleet dienstenpakket, inclusief douane-inklaring, magazijnbeheer en delicate diensten. Lees meer op www.aitworldwide.com.

Onze missie

Bij AIT zijn er op zoek naar mogelijkheden om het vertrouwen van onze klanten te winnen door uitzonderlijke wereldwijde logistieke oplossingen te leveren, terwijl we onze collega's, partners en gemeenschappen een warm hart toedragen.

MEDIACONTACT:

Matt Sanders

Public Relations Manager

+1 (630) 766 8300

[email protected]

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Corporate Headquarters

701 N. Rohlwing Road

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

