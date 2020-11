AIT Worldwide Logistics koopt Panther Logistics, de Britse pionier inzake thuisbezorging

"Ik ben er trots op dat AIT, zelfs in deze uitdagende tijden, onze strategische groeiplannen blijft uitvoeren en waardevolle teamgenoten, kennis en fysieke locaties toevoegt aan ons wereldwijde netwerk met zorgvuldig geplande overnames," aldus Vaughn Moore, directeur en CEO van AIT. "Daarnaast kijk ik vol spanning uit naar het moment waarop we onze krachten kunnen bundelen en al de bekwame professionals van Panther in het AIT-team mogen verwelkomen."

Deze laatste overname door AIT voegt meer dan 400 mensen op acht locaties in het Verenigd Koninkrijk toe aan het wereldwijde netwerk van het bedrijf. Ze volgt op AIT's overname van de in Los Angeles gevestigde expediteur Unitrans International Corporation vorig jaar, en de overnames in 2018 van voedingslogistiekexpediteur WorldFresh Express en het in de UK gevestigde ConneXion World Cargo.

"Het team van logistieke experts bij Panther staat in het Verenigd Koninkrijk bekend om hun uiterst snelle en hoogwaardige thuisleveringsdiensten", aldus Keith Tholan, Chief Operating Officer van AIT. "Het werd heel snel duidelijk dat het binnenhalen van de experts van Panther in het AIT-netwerk een zegen zou zijn voor onze klanten die op zoek zijn naar betaalbare, flexibele en betrouwbare thuisleveringsopties, in het bijzonder voor de e-commerce, aangezien die markt heel snel blijft groeien."

De directeur van Panther, Colin McCarthy, zei dat zijn team zich verheugt op een mooie toekomst als onderdeel van AIT.

"Al meer dan 30 jaar helpen we bedrijven om hun klanten te voorzien van de beste leveringsopties en een onovertroffen flexibiliteit, en we zijn blij die traditie op een nog grotere schaal voort te kunnen zetten als onderdeel van AIT's uitgebreide wereldwijde netwerk," aldus nog McCarthy.

De voorwaarden van AIT Worldwide Logistics' deal om Panther over te nemen zijn niet bekendgemaakt.

Over AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics helpt bedrijven te groeien door de toegang uit te breiden tot markten over de hele wereld waar ze hun grondstoffen, componenten en eindproducten kunnen verkopen en inkopen. Al meer dan 40 jaar vertrouwt de in Chicago gevestigde leider op het gebied van transportmanagement op een adviserende aanpak om een wereldwijd netwerk en vertrouwde partnerschappen op te bouwen in bijna elke branche, inclusief lucht- en ruimtevaart, e-commerce, voeding, overheid, gezondheidszorg, biowetenschappen en detailhandel. Gesteund door schaalbare, gebruiksvriendelijke technologie, levert het flexibele bedrijfsmodel van AIT nauwkeurig op maat gemaakte supply chain-oplossingen voor zee-, lucht- en grondvracht – tijdig en binnen budget. Met deskundige teamgenoten op meer dan 75 wereldwijde locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika, omvatten AIT's full-service-opties ook douane-inklaring, magazijnbeheer en "white glove"-diensten. Lees meer op www.aitworldwide.com .

Onze missie

Bij AIT zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om het vertrouwen van onze klanten te winnen door uitzonderlijke wereldwijde logistieke oplossingen te leveren, met groot respect voor onze collega's, partners en gemeenschappen.

CONTACTPERSOON VOOR DE MEDIA:

Matt Sanders

Senior tekstschrijver

+1 (630) 766-8300

[email protected]

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Hoofdkantoor

701 N. Rohlwing Road

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1341045/Hi_Res_AIT_Aquisition_Panther.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpg

Related Links

http://www.aitworldwide.com



SOURCE AIT Worldwide Logistics, Inc.