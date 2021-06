AIT Worldwide Logistics renforce ses liens avec les producteurs en devenant membre du Produce Blue Book

L'adhésion d'AIT au Produce Blue Book, qui a débuté en avril 2021, offre aux producteurs expédiant aux États-Unis, ainsi que dans le monde entier, un moyen rapide et fiable d'étudier et de se connecter au réseau sécurisé de la chaîne du froid d'AIT.

« Dans le cadre de la longue et fructueuse histoire d'AIT dans le secteur de la logistique alimentaire, l'adhésion au Produce Blue Book constituait clairement une étape à franchir », a déclaré Michael Rothacher, vice-président des comptes stratégiques d'AIT. « Nous voyons cela comme un investissement dans le développement des relations - une compétence au cœur de notre mission pour gagner la confiance de nos clients - et un moyen simple pour les producteurs de se mettre en relation avec un fournisseur qui les aidera à répondre rapidement aux besoins de leurs clients en fruits et légumes frais et de grande qualité. »

Depuis 1901, Blue Book Services est le principal fournisseur d'informations sur le crédit et la commercialisation pour l'industrie agroalimentaire. L'entreprise en au service des fournisseurs, des acheteurs, des courtiers et des transporteurs en fournissant des données financières actuelles et des opportunités de commercialisation pour les entreprises de production et de transport à travers le monde.

« Ce que les clients préfèrent dans leur collaboration avec AIT, c'est l'attention personnelle que nous portons à leurs besoins particuliers, notre flexibilité pour nous adapter rapidement aux changements du marché et notre souci permanent de la qualité », a déclaré Steve Taylor, directeur des ventes d'AIT Food Logistics. « Et, en plus de ce que [les clients] attendent d'un prestataire de logistique alimentaire - nos usines à température contrôlée et nos dizaines d'années d'expérience dans le commerce des fruits et légumes - chez AIT, grâce à nos plus de 85 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, nous pouvons également leur offrir une facilité d'accès aux voies et aux marchés du monde entier. »

En plus de son adhésion au Produce Blue Book, AIT est membre de la Fédération américaine d'exportation de viande et de l'International Refrigerated Transportation Association, branche de la Global Cold Chain Alliance.

Les experts en logistique alimentaire d'AIT fournissent des solutions d'expédition robustes et innovantes pour les aliments frais, réfrigérés et surgelés sensibles à la température. Les services à température contrôlée d'AIT comprennent l'emballage, l'isolation, la mise en kit, l'entreposage et l'expédition qui sont optimisés pour la protection de la marque en préservant l'intégrité de la cargaison et en éliminant les pertes de produits.

Pour en savoir plus sur les services du Blue Book, rendez-vous sur producebluebook.com.

